Ranji Trophy: 18 माह से टीम इंडिया में अनदेखी, मुंबई के बल्लेबाज ने तोड़ दिए रिकॉर्ड, दूसरा सबसे बड़ा रणजी स्कोर बनाया, जानें पहले नंबर पर कौन

Highlights पृथ्वी शॉ रणजी पारी में 350 के पार जाने वाले नौवें बल्लेबाज बन गए। पृथ्वी शॉ नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। मुशीर खान के साथ पहले विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की।

Ranji Trophy: पिछले 18 महीने में भारत की सभी प्रारूपों की टीम से अनदेखी झेलने वाले पृथ्वी शॉ ने धमाका कर दिया। शॉ ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया है। शॉ ने 379 रन की पारी खेली। 383 गेंद का सामना किया और 49 चौके और 4 छक्के लगाए। इस दौरान स्ट्राइक रेट 98.96 रहा है।

दिसंबर 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए नाबाद 443 रन बनाने वाले भाऊसाहेब निंबालकर ने रणजी ट्रॉफी में उच्चतम स्कोर बनाया है। भारतीय बल्लेबाज द्वारा उच्चतम प्रथम श्रेणी स्कोर का रिकॉर्ड कायम रखा है। शॉ नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी शॉ रणजी पारी में 350 के पार जाने वाले नौवें बल्लेबाज बन गए।

स्वप्निल गुगले (351*), चेतेश्वर पुजारा (352), वीवीएस लक्ष्मण (353), समित गोहेल (359*), विजय मर्चेंट (359), एमवी श्रीधर (366) और संजय मांजरेकर (377) से आगे निकल गए हैं। लेग स्पिनर रियान पराग की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। शॉ ने मुशीर खान के साथ पहले विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की।

