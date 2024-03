Ranji Trophy Final: शार्दुल ठाकुर फिर बने संकटमोचक, मुंबई की लड़खड़ाती पारी को संभाला, पहली पारी में 224 रन

Highlights मुंबई की टीम अपना 48वां खिताबी मुकाबला तिद्वंद्वी विदर्भ की टीम के खिलाफ खेल रही है शार्दुल ठाकुर ने 69 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 75 रन बनाए ठाकुर की जुझारू पारी के दम पर मुंबई ने अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए

Ranji Trophy Final Mumbai vs Vidarbha: रणजी ट्राफी के फाइनल में मुंबई की टीम अपना 48वां खिताबी मुकाबला तिद्वंद्वी विदर्भ की टीम के खिलाफ खेल रही है। इस रणजी ट्राफी सत्र का फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। 41 बार के चैंपियन मुंबई ने टॉस बल्लेबाजी करना शुरू किया तो लगा कि टीम शानदार लय में है। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और भूपेन लालवानी ने पहले विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की। लेकिन जैसे ही ये जोडी टूटी मुंबई की टीम ढहती नजर आई।

A fascinating opening day of the #RanjiTrophy Final comes to an end!



Vidarbha reach 31/3 in response to Mumbai's 224.



See you tomorrow for Day 2 action.



Scorecard ▶️ https://t.co/L6A9dXYmZA#MUMvVID | #Final | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/jYjjwSyDgg — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 10, 2024

भूपेन लालवानी ने 37 रन और पृथ्वी शॉ ने 46 रन बनाए। इसके बाद मुंबई के विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई। मुशीर खान छह रन, कप्तान अजिंक्य रहाणे सात रन, श्रेयस अय्यर सात रन और हार्दिक तमोरे पांच रन, शम्स मुलानी 13 रन बनाकर आउट हुए। 111 के स्कोर पर मुंबई 6 विकेट गंवा चुकी थी। यहां एक बार फिर मुंबई को शार्दुल ठाकुर ने संभाला। शार्दुल ठाकुर ने 69 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 75 रन बनाए। ठाकुर की जुझारू पारी के दम पर मुंबई ने अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए।

This one lands in the opposition dressing room 🔥



A 6⃣ and a single gets @imShard to his 5⃣0⃣, off just 37 balls. 🙌@IDFCFIRSTBank | #Final | #MUMvVID



Follow the match ▶️ https://t.co/k7JhkLhOIDpic.twitter.com/jZCllvW3Iw — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 10, 2024

विदर्भ के लिए उमेश यादव ने 2, आदित्य ठाकरे ने 1, हर्ष दुबे ने 3, यश ठाकुर ने 3 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी विदर्भ की टीम ने अपनी पहली पारी में तीन विकेट गंवाकर 31 रन बना लिए हैं। अथर्व तायड़े और आदित्य ठाकरे क्रीज पर हैं। ध्रुव शौरी और करूण नायर बिना खाता खोले आउट हुए। अमन मोखादे 8 रन बना सके। मुंबई के लिए अब तक शार्दुल ने 1 और धवल कुलकर्णी ने 2 विकेट लिए हैं।

The experience of Dhawal Kulkarni provides Mumbai a wicket in the evening session!



Vidarbha lose the crucial wicket of Karun Nair.



Follow the match ▶️ https://t.co/L6A9dXYmZA#RanjiTrophy | #MUMvVID | #Final | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/VNk7HAkgSU — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 10, 2024

इस मैच से पहले भी शार्दुल ने रणजी ट्राफी सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ शतक जड़कर टीम को संभाला था। ठाकुर ने दोनों पारी में 2-2 भी विकेट लिए थे। मुंबई की पहली पारी में शार्दुल ने 13 चौकों और चार छक्कों की मदद से 109 रन बनाए थे। शार्दुल सिर्फ शानदार बल्लेबाजी तक ही नहीं रुके। उन्होंने गेंदबाजी में भी चमक बिखेरी। शार्दुल ने तमिलनाडु के दोनों सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर मुंबई को दोहरी जीत दिला दी। ठाकुर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।