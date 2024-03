Ranji Trophy Final 2024: विदर्भ ने मध्य प्रदेश को 62 रन से रौंदा, फाइनल में मुंबई से टक्कर, जानें कहां खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

Highlights विदर्भ की पहली पारी 170 रन पर सिमटी थी। मध्य प्रदेश ने 252 रन बनाये थे। मुंबई का सामना करने के लिए तैयार है।

Ranji Trophy Final 2024: विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को 62 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। मुंबई के खिलाफ 10-14 मार्च के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मैच के आखिरी दिन विदर्भ को जीत के लिए चार विकेट की जरूरत थी और मध्य प्रदेश के पुछल्ले बल्लेबाजों के सामने 93 रन बनाने की चुनौती थी। लेकिन विदर्भ ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और मुंबई का सामना करने के लिए तैयार है। विदर्भ की पहली पारी 170 रन पर सिमटी थी, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 252 रन बनाये थे।

