Ranji Trophy Elite 2024-25: 22 अंक के साथ तीसरे पायदान पर मुंबई?, पालम मैदान पर सेना को 9 विकेट से हराया, ग्रुप ए में बड़ौदा और जम्मू-कश्मीर सबसे आगे

Highlights मुंबई ने पालम मैदान पर खेले गए मैच में एक विकेट पर 137 रन बनाए। दूसरे विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी की। चौथे और अंतिम दिन सेना पर नौ विकेट से आसान जीत दर्ज की।

Ranji Trophy Elite 2024-25: सिद्देश लाड और अंगकृष रघुवंशी के नाबाद अर्धशतकों की मदद से मुंबई ने शनिवार को यहां रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच के चौथे और अंतिम दिन सेना पर नौ विकेट से आसान जीत दर्ज की। मुंबई ने सुबह एक विकेट पर 24 रन से आगे खेलना शुरू किया और 35.4 ओवर में 135 रन का लक्ष्य हासिल किया। लाड (नाबाद 73) और रघुवंशी (नाबाद 55) ने दूसरे विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी की, जिससे मुंबई ने पालम मैदान पर खेले गए मैच में एक विकेट पर 137 रन बनाए। सेना की टीम ने अपनी पहली पारी में 240 और दूसरी पारी में 182 रन बनाए थे। मुंबई ने अपनी पहली पारी में 288 रन बनाकर 48 रन की बढ़त हासिल की थी।

Kudos to you for an outstanding comeback after surgery! Onwards & upwards! 💪🙌 https://t.co/b2ZRyyOnIp— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) November 16, 2024