Ranji Trophy Elite 2024-25: ओडिशा को पारी और 103 रन से करारी शिकस्त?, शम्स मुलानी ने झटके 11 विकेट

Ranji Trophy Elite 2024-25: स्पिनर शम्स मुलानी (71 रन देकर पांच विकेट) और हिमांशु सिंह (77 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर गत चैंपियन मुंबई ने शनिवार को यहां रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच में ओडिशा को पारी और 103 रन से करारी शिकस्त दी। मुलानी ने मैच में 11 विकेट लिए और उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मुंबई ने अपनी पहली पारी चार विकेट पर 602 रन बना कर समाप्त घोषित की थी। इसके जवाब में ओडिशा की टीम 285 रन ही बना पाई।

A grand welcome to the 200 First-Class Wickets Club’s newest star: Shams Mulani! 🏏🙌#MCA#Mumbai#Cricket#Wankhede#BCCIpic.twitter.com/AMWNRDWTl5