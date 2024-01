Ranji Trophy: चेतेश्वर पुजारा ने झारखंड के खिलाफ जड़ा नाबाद शतक, टेस्ट टीम में वापसी का दावा ठोका

Highlights अनुभवी चेतेश्वर पुजारा की नाबाद शतकीय पारी दिन का खेल खत्म होते समय पुजारा 157 रन पर नाबाद क्रीज पर प्रेरक मांकड़ (नाबाद 23) उनका साथ दे रहे है

Ranji Trophy 2024: भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हुए अनुभवी चेतेश्वर पुजारा की नाबाद शतकीय पारी के दम पर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए के मैच में शनिवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में चार विकेट पर 406 रन बनाकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। दिन का खेल खत्म होते समय पुजारा 157 रन पर नाबाद थे जबकि क्रीज पर प्रेरक मांकड़ (नाबाद 23) उनका साथ दे रहे है।

Stumps on Day 2!@cheteshwar1's brilliant 157* takes Saurashtra to 406/4.



They lead by 264 runs with Pujara and Prerak Mankad (23*) at the crease.@IDFCFIRSTBank | #RanjiTrophy



