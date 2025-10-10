रणजी ट्रॉफी 2025-26ः शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में खेलेंगे सरफराज खान और अजिंक्य रहाणे, पहले मैच में 15 से 18 अक्टूबर तक शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर से भिड़ंत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 18:01 IST2025-10-10T18:00:59+5:302025-10-10T18:01:54+5:30

file photo

Highlightsरणजी ट्रॉफी 2025-26 सत्र के पहले मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। ठाकुर को रहाणे की जगह मुंबई का कप्तान बनाया गया है जिन्होंने नया सत्र शुरू होने से पहले अपना पद छोड़ दिया था।

मुंबईः भारतीय हरफनमौला शार्दुल ठाकुर को शुक्रवार को मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया जबकि सरफराज खान और अजिंक्य रहाणे को भी जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 सत्र के पहले मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। ठाकुर को रहाणे की जगह मुंबई का कप्तान बनाया गया है जिन्होंने नया सत्र शुरू होने से पहले अपना पद छोड़ दिया था।

Ranji Trophy 2025-26: मुंबई की टीम-

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), सिद्धेश लाड, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, रॉयस्टन डायस। 

रणजी ट्रॉफी में 42 बार की चैंपियन मुंबई की टीम सत्र के अपने पहले मैच में 15 से 18 अक्टूबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी। मुंबई को हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी के साथ एलीट ग्रुप डी में रखा गया है।

