Ranji Trophy 2025-26: आयुष बडोनी को कप्तान और यश ढुल को उपकप्तान, अभिनेता गोविंदा के दामाद नीतीश राणा की वापसी, देखिए दिल्ली की टीम

नई दिल्लीः दिल्ली ने हैदराबाद के खिलाफ 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार को 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें आयुष बडोनी को कप्तान और यश ढुल को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की चयन समिति ने नीतीश राणा को भी टीम में शामिल किया है। राणा उत्तर प्रदेश के साथ कुछ समय तक खेलने के बाद दिल्ली की टीम में वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि अभिनेता गोविंदा की भांजी की शादी राणा से हुई है और राणा उनके दामाद हैं।

Ranji Trophy 2025-26: दिल्ली की टीम-

आयुष बडोनी (कप्तान), यश ढुल (उप-कप्तान), अर्पित राणा, सनत सांगवान, अनुज रावत (विकेटकीपर), सुमित माथुर, शिवम शर्मा, रौनक वाघेला, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, मनी ग्रेवाल, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, प्रणव राजवंशी (विकेटकीपर), नीतीश राणा, हिम्मत सिंह, आयुष दोसेजा, राहुल डागर, रितिक शौकीन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी (विकेटकीपर), वैभव कांडपाल, रोहन राणा, आर्यन राणा (फिटनेस हासिल करने पर)।

डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने बताया, ‘‘चयनकर्ताओं ने 24 खिलाड़ियों को इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्रत्येक मैच में चयन के लिए एक बड़ा पूल हमेशा उपलब्ध रहता है। जब हम दिल्ली में घरेलू मैच खेलेंगे, तो हम इसे घटाकर 15 कर देंगे।’’ राणा की वापसी पर शर्मा ने कहा, ‘‘वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और चयनकर्ता उन्हें परखना चाहते थे।

अगले मैच में हम ऋषभ पंत के खेलने की उम्मीद कर रहे हैं।‘‘ डीडीसीए के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि राणा लाल गेंद के प्रारूप में खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘नीतीश राणा लाल गेंद से खेलने के लिए भी पूरी तरह फिट नहीं हैं, फिर भी उन्हें टीम में शामिल किया गया है।’’

भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) केवल 15 खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में जाने की अनुमति देता है। इस बारे में पूछे जाने पर डीडीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘मैच के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों के अलावा अन्य नौ खिलाड़ी चार दिन टीम होटल में बिताएंगे।‘‘ यह भी पता चला है कि कोचिंग स्टाफ या चयन समिति में से किसी को भी अनुबंध नहीं दिया गया है।

टीम की घोषणा करने वाली विज्ञप्ति में चयन समिति के अध्यक्ष का नाम नहीं है क्योंकि बीसीसीआई के एक पूर्व पदाधिकारी चाहते हैं कि सेना के पूर्व बल्लेबाज यशपाल सिंह को पैनल का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि डीडीसीए के मौजूदा पदाधिकारी केपी भास्कर के पक्ष में हैं। बैठक में चयनकर्ता यशपाल सिंह, के भास्कर पिल्लई और मनु नायर के साथ-साथ मुख्य कोच सरनदीप सिंह, सीएसी सदस्य सुरिंदर खन्ना और डीडीसीए के अधिकारी अशोक शर्मा (सचिव) और अमित ग्रोवर (संयुक्त सचिव) भी शामिल हुए।