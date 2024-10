Ranji Trophy 2024: टॉप-4 खिलाड़ी ने ठोके शतक?, रणजी ट्रॉफी में दूसरी बार..., एफसी मैच में शतक बनाने वाले शीर्ष चार बल्लेबाज

Highlights पहले उपलब्धि गोवा ने 2019 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ दर्ज की थी। सुमिरन अमोनकर (160), वैभव गोवेकर (160), स्मिट पटेल (नाबाद 137) और अमित वर्मा (नाबाद 122) ने बनाए थे। हिमाचल ने 3 विकेट पर 663 रन बनाकर पारी घोषित की।

Ranji Trophy 2024: हिमाचल प्रदेश ने शनिवार को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ कमाल कर दिया। रणजी ट्रॉफी 2024 में एक पारी में शीर्ष चार बल्लेबाजों ने शतक ठोककर कारनामा किया। रणजी में दूसरी दफा हुआ है। हिमाचल के लिए शुभम अरोड़ा ने 118 रन, प्रशांत चोपड़ा ने 171, अंकित कलसी ने नाबाद 205 और एकांत सिंह ने 101 रन बनाकर इतिहास कायम किया। इससे पहले उपलब्धि गोवा ने 2019 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ दर्ज की थी, सुमिरन अमोनकर (160), वैभव गोवेकर (160), स्मिट पटेल (नाबाद 137) और अमित वर्मा (नाबाद 122) ने बनाए थे।

हिमाचल ने 3 विकेट पर 663 रन बनाकर पारी घोषित की। इसके जवाब में उत्तराखंड ने 1 विकेट पर 50 रन बना लिए है। उस समय गोवा ने 2 विकेट पर 589 रन बनाए थे। कुल मिलाकर यह केवल 14वां उदाहरण है, जब शीर्ष चार बल्लेबाजों ने प्रथम श्रेणी मैच में शतक बनाए हैं।

Stumps Day 2: Uttarakhand - 50/1 in 11.6 overs (Vaibhav Bhatt 1 off 13, Avneesh Sudha 24 off 30) #HPvCAU#RanjiTrophy#Elite