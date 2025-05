Kedarnath Mandir Opening Updates: ‘बम-बम भोले’ और ‘जय बाबा केदार’ के जयकारे से गूंजा केदारनाथ धाम?, श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले, देखें वीडियो

Highlights श्रद्धालु ‘बम-बम भोले’ और ‘जय बाबा केदार’ के जयकारे लगा रहे थे। हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तीस अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे।

Kedarnath Mandir Opening Live Updates: सर्दियों में छह माह बंद रहने के बाद शुक्रवार सुबह केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिए गए। रुद्रप्रयाग जिले में ग्यारह हजार फुट से अधिक की उंचाई पर स्थित ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग के कपाट खुलने के मौके पर मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ठंड के बावजूद अपार उत्साह से भरे श्रद्धालु ‘बम-बम भोले’ और ‘जय बाबा केदार’ के जयकारे लगा रहे थे। इस मौके पर भगवान शिव के धाम को देश-विदेश से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।

#WATCH | Uttarakhand: The portals of the Shri Kedarnath Dham were opened for the devotees today at 7 am



Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami arrived at the temple premises on this occasion and welcomed the devotees. pic.twitter.com/fxndJk3Lmw