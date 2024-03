Ranji Trophy 2023-24: एक पारी और 70 रन से हराकर फाइनल में मुंबई, इस खिलाड़ी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, 4 विकेट और 109 रन

Highlights फाइनल मुकाबला 10 से 14 मार्च के बीच खेला जाएगा। शार्दुल ठाकुर ने कमाल का प्रदर्शन किया। शार्दुल ठाकुर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Ranji Trophy 2023-24: शार्दुल ठाकुर ने कमाल का प्रदर्शन किया। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में 41 बार की चैम्पियन मुंबई ने तमिलनाडु को एक पारी और 70 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 10 से 14 मार्च के बीच खेला जाएगा। ठाकुर ने दोनों पारी में 2-2 विकेट लिए और मझधार में फंसी मुंबई को शानदार बल्लेबाजी कर निकाला। ठाकुर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम अब क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम दौर में पहुंच गई है। मुंबई की जीत के हीरो शार्दुल ठाकुर रहे। मुंबई ने तमिलनाडु की दूसरी पारी 162 रनों पर समेट दी।

𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢 𝐜𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥! 👏



A superb performance from the @ajinkyarahane88-led side as they beat Tamil Nadu by an innings and 70 runs in Semi Final 2 of the @IDFCFIRSTBank#RanjiTrophy 🙌#MUMvTN | #SF2



Scorecard ▶️ https://t.co/9tosMLk9TTpic.twitter.com/bOikVOmBn1