Ranji Trophy 2022-23: वसावड़ा की कप्तानी पारी, कर्नाटक बॉलर पर टूट पड़े, 21 चौके की बरसात, 406 गेंद में 202 रन, सौराष्ट्र खेलेगा फाइनल

Highlights तेज गेंदबाज विद्युत कवरप्पा ने कर्नाटक की तरफ से 83 रन देकर पांच विकेट लिये। सौराष्ट्र पहली पारी की बढ़त के आधार पर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा। कर्नाटक ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में चार विकेट पर 123 रन बनाए थे।

Ranji Trophy 2022-23: कप्तान अर्पित वसावड़ा के दोहरे शतक की मदद से सौराष्ट्र ने शनिवार को यहां कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में 120 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर रणजी ट्राफी फाइनल में पहुंचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाये।

वसावड़ा ने सुबह 112 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई और 406 गेंदों का सामना करके 202 रन बनाए। उनके अलावा चिराग जानी ने 72 रन का योगदान दिया जिससे सौराष्ट्र ने कर्नाटक के 407 रन के जवाब में 527 रन का बड़ा स्कोर बनाया। तेज गेंदबाज विद्युत कवरप्पा ने कर्नाटक की तरफ से 83 रन देकर पांच विकेट लिये।

Stumps Day 4: Karnataka - 123/4 in 26.4 overs (Manish Pandey 4 off 13, S J Nikin Jose 54 off 74) #KARvSAU#RanjiTrophy#SF2