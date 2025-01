Rajasthan vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: तमिलनाडु पर भारी तोमर?, 125 गेंद, 111 रन, 12 चौके और 4 छक्के, राजस्थान 19 रन से जीता

Highlights Rajasthan vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: तोमर ने 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 125 गेंद में 111 रन बनाए। Rajasthan vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: धैर्य और आक्रामक इरादे का प्रदर्शन किया। Rajasthan vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: तोमर ने केवल 107 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

Rajasthan vs Tamil Nadu Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे प्रारंभिक क्वार्टर फाइनल में राजस्थान का मुकाबला तमिलनाडु से हुआ। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.3 ओवर में 10 विकेट पर 267 रन बनाए। जवाब में तमिलनाडु की टीम 47.1 ओवर में 10 विकेट पर 248 रन बना सकी और 19 रन से हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर तमिलनाडु ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज अभिजीत तोमर ने कमाल की पारी खेली। तोमर ने 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 125 गेंद में 111 रन बनाए।

Rajasthan are 267 all out 🎯



1⃣1⃣1⃣ for Abhijeet Tomar

6⃣0⃣ for Mahipal Lomror



Varun Chakaravarthy the pick of Tamil Nadu bowlers with 5⃣/5⃣2⃣



Can Tamil Nadu chase it down? #VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2pic.twitter.com/QUL3OMfrX5— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 9, 2025

Rajasthan enter quarterfinals 👏



They defend 267, bowling Tamil Nadu out for 248 👌👌



An excellent bowling and fielding performance 💪#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2pic.twitter.com/USnXSEOXU5— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 9, 2025

स्कोर तक पहुँचाने के लिए शानदार पारी खेली। 29 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिजीत तोमर ने राजस्थान के लिए पारी की शुरुआत करते हुए उल्लेखनीय धैर्य और आक्रामक इरादे का प्रदर्शन किया। उन्होंने 125 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 111 रनों की शानदार पारी खेली। तोमर ने केवल 107 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

Spinning a web 🕸️



Varun Chakaravarthy led Tamil Nadu's bowling charge with a fantastic 5⃣-wicket haul against Rajasthan 🔥



Watch 📽️ all his wickets 🔽#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2pic.twitter.com/Lw3Jgrw0ar — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 9, 2025

Superb fielding, excellent run out ✅

Snorter ✅



Deepak Hooda & Aniket Choudhary produce moments of brilliance to get two quick wickets 👌#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2pic.twitter.com/yzsLDYSvX1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 9, 2025

4⃣wd,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣,4⃣



29-run over! 😮



N Jagadeesan smashed 6⃣ fours off 6⃣ balls in the second over to provide a blistering start for Tamil Nadu 🔥#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/pSVoNE63b2pic.twitter.com/JzXIAUaoJt— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 9, 2025