Railways vs Delhi Ranji Trophy: दूसरी पारी में कोहली को नहीं मिला मौका?, दिल्ली ने रेलवे को पारी और 19 रन से हराया, बोनस अंक से जीत

Railways vs Delhi Ranji Trophy: ऑफ स्पिनर शिवम शर्मा के पांच विकेट की बदौलत दिल्ली ने शनिवार को यहां रणजी ट्रॉफी लीग में अपने अभियान का अंत रेलवे पर पर बोनस अंक की जीत दर्ज करके किया। दिन की शुरुआत सात विकेट पर 334 रन से करने वाली दिल्ली ने पहली पारी में 374 रन बनाकर 133 रन की बढ़त हासिल की। रेलवे के बल्लेबाजों ने कुछ लापरवाही भरे शॉट खेले जिससे मैच परिणाम जल्दी निकल गया। दोपहर के सत्र में रेलवे की टीम 30.4 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई और उसे पारी तथा 19 रन से हार का सामना करना पड़ा।

इस जीत से दिल्ली को बोनस सहित सात अंक मिले। इस नतीजे से दर्शक मैच में दूसरी बार स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखने से महरूम हो गए। दिल्ली के लिए सुमित माथुर (86) रात के 78 रन को शतक में तब्दील नहीं कर सके क्योंकि दूसरे दिन कोहली का विकेट झटकने वाले हिमांशु सांगवान ने उन्हें पगबाधा आउट किया और चार विकेट चटकाए।

दिल्ली की यह इस सत्र की दूसरी जीत थी। एलीट ग्रुप डी से नॉकआउट में जगह बनाने की टीम की संभावना अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगी। इस मैच में सिर्फ एक खिलाड़ी कोहली ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था जिन्होंने 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की। दर्शकों को दूसरी पारी में कोहली को देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि रेलवे के बल्लेबाज धीमी पिच पर जल्दी आउट हो गए।

पूर्व भारतीय कप्तान कोहली दूसरे दिन पहली पारी में केवल 15 गेंद खेलकर छह रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। दिल्ली के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सिद्धांत शर्मा की इनस्विंगर पर सूरज आहूजा के आउट होने के बाद रेलवे ने लगातार विकेट गंवा दिए। उनके सलामी जोड़ीदार विवेक सिंह (12) ने सिद्धांत की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया।

लेकिन अति-आक्रामकता के कारण वह शिवम की गेंद पर आउट हो गए। थोड़ी देर बाद मोहम्मद सैफ (31 गेंद पर 31 रन) भी शिवम की गेंद पर आउट हो गए। सिद्धांत ने इनस्विंगर पर सूरज आहूजा को आउट किया। दिल्ली को भी उम्मीद नहीं थी कि मैच इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। नवदीप सैनी ने भार्गव मेराई को आउट करके स्कोर चार विकेट पर 57 रन कर दिया। रेलवे की पहली पारी के स्टार बल्लेबाज उपेंद्र यादव (19) मनी ग्रेवाल की इनकमिंग बॉल पर आउट हो गए।

दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने दसवें नंबर के बल्लेबाज कुणाल यादव को आउट किया जिसके बाद 11वें नंबर के बल्लेबाज अंचित यादव बल्लेबाजी के लिए नहीं आए जिसके बाद मैच खत्म हो गया। कोहली ने साथी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में काफी समय बिताया, हाथ मिलाया और तस्वीरें खिंचवाईं। वह विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से मिलने के लिए रेलवे के ड्रेसिंग रूम में भी गए।