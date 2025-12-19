VIDEO: आर अश्विन ने रिद्धिमान साहा की बंगाल U-23 टीम के साथ रोहित शर्मा की बातचीत पर दी मजेदार प्रतिक्रिया

वीडियो में, शर्मा टीम के कोच रिद्धिमान साहा की खूब तारीफ़ करते दिख रहे हैं। रोहित ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर की तारीफ़ करते हुए उन्हें भारत के लिए विकेटकीपिंग करने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताया।

नई दिल्ली: रविचंद्रन अश्विन ने रोहित शर्मा के एक पुराने वीडियो पर मज़ेदार कमेंट किया है, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान बंगाल की U-23 टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में, शर्मा टीम के कोच रिद्धिमान साहा की खूब तारीफ़ करते दिख रहे हैं। रोहित ने पूर्व भारतीय विकेटकीपर की तारीफ़ करते हुए उन्हें भारत के लिए विकेटकीपिंग करने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताया।

बातचीत के दौरान, रोहित ने बताया कि रविंद्र जडेजा और अश्विन के टर्निंग ट्रैक पर गेंदबाज़ी करने पर साहा का काम कितना मुश्किल था। शर्मा ने कहा कि अश्विन के पास खासकर कई वेरिएशन थे, जिनके बारे में शायद ऑफ-स्पिनर को भी नहीं पता था।

अश्विन ने X पर उस दावे पर रिएक्ट करते हुए बताया कि उन्हें आज भी नहीं पता कि उन्होंने कौन सी गेंद फेंकी थी। अश्विन ने X पर लिखा, "रोहित, रोहित ही है। आज तक मुझे भी नहीं पता कि मैंने कौन सी गेंद फेंकी। मज़ाक से हटकर! साहा क्या शानदार कीपर थे।" 

रिद्धिमान साहा ने ब्लू जर्सी में भारत के लिए 11 साल के करियर में 40 टेस्ट मैच खेले। साहा कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में भारत के घरेलू मैदान पर दबदबे में एक अहम हिस्सा थे। हालांकि, बाद में ऋषभ पंत के आने से बंगाल के इस विकेटकीपर को टीम से बाहर होना पड़ा।

साहा अब कोचिंग में आ गए हैं और उन्होंने अपनी बंगाल U23 टीम को जिम सेशन के लिए रोहित शर्मा से मिलवाया। रोहित ने खुद भी अपना वज़न कम किया है और भारत के सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने के अपने अनुभव शेयर किए।

