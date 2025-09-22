क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे संन्यास को लिया वापस, पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में हुए शामिल

दक्षिण अफ्रीका 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पाकिस्तान में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा और उसके बाद 4 से 8 नवंबर तक तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा। 

By रुस्तम राणा | Updated: September 22, 2025 15:32 IST

Quinton de Kock withdraws his ODI retirement, joins squad for Pakistan tour | क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे संन्यास को लिया वापस, पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में हुए शामिल

क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे संन्यास को लिया वापस, पाकिस्तान दौरे के लिए टीम में हुए शामिल

नई दिल्ली: एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे संन्यास को वापस ले लिया है और उन्हें आगामी पाकिस्तान दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सीमित ओवरों की टीम में शामिल किया गया है। भारत में 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के बाहर होने के बाद डी कॉक ने वनडे से दूरी बना ली थी और अब वह फिर से इस प्रारूप में फिर खेलेंगे। वह बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में भारत के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल के बाद पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी वापसी कर रहे हैं।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने कहा कि डी कॉक ने दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में प्रोटियाज़ का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जताई। दक्षिण अफ्रीका 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पाकिस्तान में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा और उसके बाद 4 से 8 नवंबर तक तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा। डेविड मिलर टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि मैथ्यू ब्रीट्ज़के एकदिवसीय श्रृंखला के लिए कप्तान होंगे। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे के सीमित ओवरों के चरण के लिए कॉर्बिन बॉश और डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़कर, अपने सभी सभी प्रारूपों के खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है।

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे के एकदिवसीय चरण के लिए ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा और विकेटकीपर सिनेथेम्बा केशिले को भी पहली बार टीम में शामिल किया है, जबकि रिवाल्डो मूनसामी को नामीबिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। नामीबिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दोनों टीमों के बीच पहला सीमित ओवरों का अंतरराष्ट्रीय मैच होगा और विंडहोक स्थित नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड का आधिकारिक उद्घाटन भी होगा, जो 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के मेजबान स्थलों में से एक है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी बायीं पिंडली की दूसरी श्रेणी की चोट से उबरने के कारण पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में, एडेन मार्करम टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे। स्पिनर साइमन हार्मर को मार्च 2023 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, और वे साथी स्पिनर सेनुरन मुथुसामी और प्रेनेलन सुब्रयन के साथ टीम में शामिल हो गए हैं। 

केशव महाराज को केवल दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया है, क्योंकि बायीं कमर की चोट के बाद वे पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं। टेस्ट टीम 5 और 6 अक्टूबर को प्रिटोरिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दो दिवसीय शिविर के लिए एकत्रित होगी, जिसके बाद 7 अक्टूबर को ओआर टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लाहौर के लिए रवाना होगी।

