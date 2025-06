PBKS vs MI Highlights: 8 छक्के 5 चौके, श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस, पंजाब 5 विकेट से जीता

Highlights PBKS vs MI Highlights: 8 छक्के 5 चौके, श्रेयस अय्यर के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस, पंजाब 5 विकेट से जीता

PBKS vs MI Highlights: पंजाब किंग्स ने रविवार को क्वालिफायर 2 मुकाबले में मुंबई इंडियन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2025 के फाइनल में जगह बनाई। कप्तान श्रेयस अय्यर की 41 गेंदों में नाबाद 87 रनों की पारी से पंजाब किंग्स ने 204 रनों के मुश्किल लक्ष्य को 19वें ओवर में अपने पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान ने अपनी इस मैच जिताऊ पारी में 8 छक्के और 5 चौके लगाए और एमआई के गेंदबाजों की खूब कुटाई की। वहआईपीएल फाइनल में तीसरी फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले पहले कप्तान भी बने।