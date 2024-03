Punjab Kings Vs Delhi Capitals: 453 दिन बाद महज 18 रन बनाकर लौटे ऋषभ पंत

Highlights अच्छी शुरुआत के बाद भी मिडिल ओवर में बिखर गई दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत डेढ़ साल बाद लौटे, महज 18 रन बनाकर आउट हुए हर्षल पटेल ने लिया पंत का विकेट

Punjab Kings Vs Delhi Capitals: 453 दिनों के बाद क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे ऋषभ पंत महज 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का दूसरा मैच मुल्लनपुर में बने नए स्टेडियम में खेला जा रहा है। डेढ़ साल पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए ऋषभ पंत को देखने के लिए भारी तदाद में उनके समर्थक आए थे। पंत इस मैच में बतौर कप्तान-विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। हालांकि, 18 रन पर आउट होने के दौरान उनके चेहरे पर घोर निराशा देखने को मिली।

Harshal Patel & Kagiso Rabada

amongst the wickets 👍 👍#DC have now lost their top 3



Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱



Follow the match ▶️https://t.co/ZhjY0W03bC#TATAIPL | #PBKSvDCpic.twitter.com/oXfnXHiG4U