PSL Final 2024: आखिरी गेंद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की रोमांचक जीत, तीसरी बार चैंपियन, देखिए वीडियो

Highlights मुल्तान सुल्तांस और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच पीएसएल सीजन 9 का फाइनल हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेट से रोमांचकारी जीत दर्ज की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छह साल बाद फिर से खिताब जीता

PSL Final 2024 Result: मुल्तान सुल्तांस और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच पीएसएल सीजन 9 का फाइनल सोमवार (18 मार्च) को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेट से रोमांचकारी जीत दर्ज की। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी जिसे बल्लेबाज हुनैन शाह ने शानदार तरीके से पूरा किया। इस तरह इस्लामाबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में चैम्पियनशिप पर कब्ज़ा कर लिया।

मुल्तान सुल्तांस और उनके प्रशंसकों के लिए दुख की बात है क्योंकि वे लगातार तीसरा फाइनल हार गए। वे प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम थे लेकिन अंतिम बाधा से फिर चूक गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छह साल बाद फिर से खिताब जीता। इमाद वसीम ने इस्लामाबाद के लिए 23 रन देकर 5 विकेट लिए और नाबाद 19 रन बनाए। शादाब बल्ले से तो योगदान नहीं दे सके लेकिन गेंद से 32 रन देकर तीन विकेट लिये। मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए थे जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर हासिल किया।

