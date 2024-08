Priya Mishra IND VS AUS 2024: 20 साल और 76 दिन की प्रिया ने बचाई टीम इंडिया की लाज!, ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नचाया, 5-2-14-5, भारत ने जीत का स्वाद चखा

Highlights Priya Mishra IND VS AUS 2024: मीनू मनि ने 2.1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट झटके। Priya Mishra IND VS AUS 2024: 5 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 14 रन देकर 5 विकेट निकाले। Priya Mishra IND VS AUS 2024: प्रिया मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया।

Priya Mishra IND VS AUS 2024: दिल्ली की युवा खिलाड़ी प्रिया मिश्रा ने कमाल की गेंदबाजी की। 20 वर्षीय लेग स्पिनर प्रिया के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ए ने तीसरे और अंतिम वन-डे में ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हरा दिया। सीरीज में पहली जीत दर्ज की। मिश्रा ने 5 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 14 रन देकर 5 विकेट निकाले। भारत ए ने 243 रन का बचाव करते हुए अपने विरोधियों को 22.1 ओवर में 72 रन पर आउट कर दिया। मिश्रा को कप्तान मीनू मनि का भी साथ मिला। मीनू मनि ने 2.1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट झटके। मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया।

🚨 Massive win for India A



Tejal Hasabnis 50 (66)

Raghvi Bist 53 (64)

Maitlan Brown 3/39

Priya Mishra 5/14 🌟



Priya Mishra headlines the bowling effort as India A register a consolation win in the 3rd one-day.#AUSAvINDA | #CricketTwitterpic.twitter.com/9BPlfCXmwk — Women’s CricZone (@WomensCricZone) August 18, 2024

मिश्रा के पांच विकेट के अलावा तेजल हसबनिस और राघवी बिष्ट के अर्धशतक से भारत ‘ए’ ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रन से रौंद दिया। ब्रिसबेन में तीन टी20 और यहां पहले दो एकदिवसीय मुकाबले गंवाकर लगातार पांच शिकस्त झेलने के बाद भारत ‘ए’ ने अंतत: दौरे पर जीत का स्वाद चखा।

5️⃣ wickets in 5️⃣ overs!



Leggie Priya Mishra spun her magic to bundle Australia A out for just 72. 🪄#AUSAvINDApic.twitter.com/K0ecPzaD7g — Women’s CricZone (@WomensCricZone) August 18, 2024

तेजल की 66 गेंद में 50 और राघवी की 64 गेंद में 53 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 243 रन बनाए। दिल्ली की 20 साल की प्रिया ने इसके बाद 14 रन देकर पांच विकेट चटकाते हुए ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ को सिर्फ 72 रन पर ढेर करके मेहमान टीम को दौरे की पहली जीत दिलाई।

▶️ Priya Mishra's fifer

▶️ Minnu Mani's all-round display

▶️ Tejal Hasabnis & Raghvi Bist's stand



A comprehensive display from India A in the 3rd One-Day 💯#AUSAvINDApic.twitter.com/RHzW8FOp8I — Women’s CricZone (@WomensCricZone) August 18, 2024

कप्तानी मीनू मनि ने भी चार रन देकर दो विकेट हासिल किए। दौरे का अपना पहला मैच खेल रही प्रिया ने सलामी बल्लेबाज मैडी डार्क (22) और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज टीस फ्लिंटॉस (20) को पवेलियन भेजा जिससे मेजबान टीम ने 15वें ओवर में 52 रन तक चार विकेट गंवा दिए।

C for Consistency 👏🏼



India A's Tejal Hasabnis and Raghvi Bist had an incredible one-day series against Australia A.#AUSAvINDA | #CricketTwitterpic.twitter.com/lAjKK785Mh — Women’s CricZone (@WomensCricZone) August 18, 2024

प्रिया ने इसके बाद निकोल फैल्टम (02), केट पीटरसन (01) और निकोला हैनकॉक (00) को आउट करके मेजबान टीम को 22.1 ओवर में समेटने में अहम भूमिका निभाई। दोनों टीमों के बीच एकमात्र अनौपचारिक टेस्ट 22 अगस्त से गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ‘ए’ की शुरुआत भी खराब रही। टीम न नौवें ओवर में 43 रन तक तीन विकेट गंवा दिए।

लेकिन तेजल और राघवी ने चौथे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। तेजल और राघवी ने टीम का स्कोर 147 रन तक पहुंचाया जिसके बाद 28वें ओवर में तेजल आउट हो गईं। राघवी भी इसके तुरंत बाद पवेलियन लौट गईं। संजीवन सजना (40) और कप्तान मीनू मनि (34) ने इसके बाद उम्दा पारियां खेलकर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।