Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी इतिहास में छठी सबसे तेज़ सेंचुरी लगाई, महाराष्ट्र के लिए यह उनका पहला शतक

Ranji Trophy 2025: पृथ्वी शॉ ने सोमवार को अपनी नई डोमेस्टिक टीम महाराष्ट्र के लिए 72 गेंदों में सेंचुरी बनाई। वह इस साल की शुरुआत में मुंबई के साथ एक सफल एसोसिएशन के बाद इस टीम में शामिल हुए थे। यह महाराष्ट्र के लिए उनकी पहली सेंचुरी है, जब वे चल रहे रणजी ट्रॉफी सीज़न के दूसरे राउंड के मैच में चंडीगढ़ का सामना कर रहे थे।

25 साल के इस खिलाड़ी ने सीज़न की शुरुआत ज़ीरो पर आउट होकर की थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम में केरल के खिलाफ 75 रन बनाकर उन्होंने कुछ फॉर्म दिखाया। चंडीगढ़ में चल रहे मैच की पहली पारी में, वह आठ रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई – यह उनके फर्स्ट-क्लास करियर की 14वीं सेंचुरी थी।

यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से छठी सबसे तेज़ पारी भी थी। पिछले सीज़न में, शॉ को फिटनेस और डिसिप्लिन की दिक्कतों की वजह से मुंबई रणji टीम से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) छोड़ने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मांगा, जो उन्हें इस साल जून में मिल गया।

MCA को लिखे अपने लेटर में शॉ ने लिखा कि उन्हें "दूसरे स्टेट एसोसिएशन के तहत प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का एक अच्छा मौका मिला है"। इससे पहले, शॉ एक फ्रेंडली रेड-बॉल मैच के दौरान अपने पूर्व टीममेट मुशीर खान के साथ कहा-सुनी में पड़ने के बाद सुर्खियों में आए थे।

शॉ ने उस मैच में सेंचुरी बनाई थी – 220 गेंदों में 181 रन – और आउट होने के बाद, वह मुशीर की तरफ बढ़े और दोनों के बीच बहस हुई। हालांकि, शॉ एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने मुंबई के क्रिकेटर का कॉलर पकड़ लिया और दूसरे खिलाड़ियों के बीच-बचाव करने से पहले अपना बैट उठा लिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शॉ को बैटिंग करते समय काफी स्लेजिंग का सामना करना पड़ा था और आउट होने पर जिस तरह से उन्हें विदा किया गया, उस पर उन्हें आपत्ति थी। बाद में, शॉ और मुशीर के बातचीत करते हुए एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें दोनों गरमा-गरम बहस के बाद सुलह करते दिखे।

