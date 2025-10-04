विश्व कप 2027 की तैयारी?, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा बाहर, बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर की क्या रणनीति

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में शामिल ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं चुना गया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 4, 2025 17:14 IST2025-10-04T17:13:16+5:302025-10-04T17:14:45+5:30

Highlightsबीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने अलग ही रणनीति बना डाली।बीसीसीआई और चयन समिति ने टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया।इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई थी।

अहमदाबादः 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम बदलाव से गुजर रही है। टी20 जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा, किंग विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने तत्काल संन्यास की घोषणा कर दी थी। कुछ माह पहले इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। तो चयन समिति ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटने को कहा था। रोहित और विराट कोहली ने टेस्ट से भी संन्यास ले लिया। फैंस इस उम्मीद में थे कि 2027 वनडे विश्व कप में रोहित ही कप्तानी करेंगे। लेकिन बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने अलग ही रणनीति बना डाली।

सबसे पहले बीसीसीआई और चयन समिति ने टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया। रोहित को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान दे दी। आपको बता दें कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी गिल ही टेस्ट कप्तानी किए थे। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में शामिल ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं चुना गया।

हालांकि ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या को चोट लगी है। पंत इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो गए थे। हार्दिक पंड्या एशिया कप में नहीं खेले थे। मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा को बाहर कर चयनकर्ता ने भविष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। एक बड़े बदलाव के तहत भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को रोहित शर्मा को एक दिवसीय टीम की कप्तानी से हटाया है।

विश्व कप 2027 के मद्देनजर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये टीम की कमान सौंपी है। इसे गिल को सभी प्रारूपों में कप्तानी सौंपने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रोहित और विराट कोहली को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है, जिसकी घोषणा शनिवार को बीसीसीआई ने की। श्रेयस अय्यर को तीन मैचों की सीरीज के लिये उपकप्तान बनाया गया है।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में वापसी हुई है। वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जाएंगे, जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है।

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने पुष्टि की कि रोहित को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है, लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या विराट और रोहित विश्व कप 2027 खेलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वे अभी इसी प्रारूप में खेल रहे हैं और हमने उन्हें चुना है। 2027 विश्व कप का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कप्तानी में बदलाव के साथ बात करने की जरूरत है।

यह पूछने पर कि रोहित ने इस फैसले को किस तरह लिया है, उन्होंने कहा ,‘यह चयन समिति और रोहित के बीच की बात है।’ अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलने हैं लिहाजा तीन अलग अलग कप्तान रखना असंभव है, क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा ,‘यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि तीन प्रारूपों में तीन कप्तान हों।

इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है।’ उन्होंने कहा ,‘एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह प्रारूप अब बहुत कम खेला जाता है। इसलिये अगले कप्तान को देने के लिये ज्यादा मैच भी नहीं है । उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिये समय दिया जाना जरूरी है।’ 

