PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: 18 साल इंतजार, कौन मारेगा बाजी, कोहली के सामने अय्यर, जानें कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: मैच जीतना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: श्रेयस ने कहा कि चहल बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं। PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: संन्यास लेने वाले विराट कोहली पर टिकी रहेंगी।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: रविवार को अहमदाबाद में आईपीएल क्वालीफायर 2 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर बिना किसी जश्न के मैदान से बाहर चले गए। श्रेयस ने पीबीकेएस को जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अय्यर का ध्यान मंगलवार को होने वाला ग्रैंड फ़ाइनल पर है। मुंबई पर जीत के बाद कहा कि मुझे लगा कि मेरा काम अभी आधा ही हुआ है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मंगलवार को हमारा मैच है और मुझे कल खेलने के लिए वापस आना है। इसलिए, मैं सोच रहा था कि रिकवरी महत्वपूर्ण है और खुद को कैसे तैयार करना है। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने नाबाद 87 रन की पारी को अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ टी20 पारी बताया। अपनी टीम के लिए कोई भी मैच जीतना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: टीम इस प्रकार हैं-

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, स्वास्तिक छिकारा, लियाम लिविंगस्टोन, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मनोज भंडागे, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, लुंगी एनगिडी, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी, यश दयाल।

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, पाइला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत बराड़, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्य, आरोन हार्डी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, मिच ओवेन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विशाल विजयकुमार, यश ठाकुर, कुलदीप सेन, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, काइल जैमीसन।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: देखिए शेयडूल

टॉस का समयः शाम 7 बजे

मैच की शुरुआतः शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: युजवेंद्र चहल पर बहुत अधिक निर्भर

श्रेयस ने कहा कि मुझे स्थिति के अनुसार खेलना पसंद है और खेल से बहुत आगे नहीं बढ़ना है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं खेल को अंत तक ले जाऊं। मंगलवार को पीबीकेएस अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पर बहुत अधिक निर्भर करेगा, जो कलाई की चोट से वापस लौटे हैं। चहल भले ही 100 प्रतिशत फिट न हों, लेकिन वे एक अमूल्य संपत्ति हैं। श्रेयस ने कहा कि चहल बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और पंजाब किंग्स की टीम मंगलवार को यहां जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल में आमने-सामने होंगी तो उनका लक्ष्य यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने का 18 साल का इंतजार खत्म करना होगा। सभी की निगाहें हालांकि हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली पर टिकी रहेंगी।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: 18 नंबर की जर्सी पहने हजारों प्रशंसक

जो शुरू से आरसीबी से जुड़े होने के बावजूद अभी तक अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन नहीं बना पाए हैं। आरसीबी और कोहली का यह चौथा फाइनल होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में कोहली का समर्थन करने के लिए 18 नंबर की जर्सी पहने हजारों प्रशंसक नजर आ सकते हैं।

आरसीबी ने अपनी पिछली समस्याओं को पीछे छोड़कर इस बार शुरू से लेकर अंत तक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने पहले क्वालीफायर में पंजाब को आठ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और उनकी टीम अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध होगी। कोहली (614 रन) ने हर साल की तरह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: फिल साल्ट ने भारतीय सुपरस्टार का अच्छा साथ देकर

वह इस साल भी आरसीबी की बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ रहे। इस बार उन्हें अन्य खिलाड़ियों का भी अच्छा सहयोग मिला जिसने मुख्य अंतर पैदा किया। इस वर्ष कोहली अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं रहे हैं जिन पर सबका ध्यान केंद्रित रहा है, बल्कि उन्होंने चुपचाप आरसीबी को मजबूत करने का काम किया है। फिल साल्ट ने भारतीय सुपरस्टार का अच्छा साथ देकर आरसीबी को अच्छी शुरुआत दिलाई।

जबकि मयंक अग्रवाल, कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा बल्लेबाजी क्रम के भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। टिम डेविड चोटिल होने के कारण आरसीबी के पिछले दो मैचों में नहीं खेल पाए इसलिए यह देखना बाकी है कि वह इस मुकाबले के लिए फिट हैं या नहीं। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के साथ मिलकर डेथ ओवरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: गेंदबाजी में शांत और धैर्यवान जोश हेजलवुड

गेंदबाजी में शांत और धैर्यवान जोश हेजलवुड (21 विकेट) ने आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह आईपीएल के वर्तमान सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अभी चौथे स्थान पर है। मुल्लांपुर में अपने घरेलू मैदान पर पहले क्वालीफायर में आरसीबी से मिली करारी हार के बावजूद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन किया। उसने पांच बार की विजेता मुंबई इंडियंस को हराकर 11 वर्षों के बाद पहली बार फाइनल में प्रवेश किया।

दस टीमों की अंक तालिका के दूसरे हाफ में लगातार शीर्ष पर रहने वाली पंजाब किंग्स ने कप्तान अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग की देखरेख में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अय्यर (603 रन) के नेतृत्व में पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बना था। इस तरह से लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंचना एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: आईपीएल फाइनल में तीन अलग-अलग टीमों का नेतृत्व किया

जो इस प्रारूप में किसी भी अन्य की तरह ही अपने खिलाड़ियों को अच्छी तरह से संगठित करता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अय्यर टूर्नामेंट के 18 साल के इतिहास में एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिन्होंने आईपीएल फाइनल में तीन अलग-अलग टीमों का नेतृत्व किया है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स तीसरी टीम है।

प्रभसिमरन सिंह, जोश इंगलिस, प्रियांश आर्य और शशांक सिंह के रूप में अय्यर का साथ देने के लिए पंजाब किंग्स के पास अच्छे बल्लेबाज हैं, जिससे वह अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रख सकते हैं और विपक्षी खेमे पर आक्रामक हमले भी कर सकते हैं। मार्को यानसन के बिना पंजाब की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर दिखी।

PBKS vs RCB, IPL 2025 Final: पूर्व फ्रेंचाइजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन

लेकिन बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट पर मुंबई इंडियंस को पूरी पारी में रोके रखने से पता चलता है कि उसका आक्रमण बहुत कमजोर नहीं है। युजवेंद्र चहल अब भी हाथ की चोट से जूझ रहे हैं और दूसरे क्वालीफायर में वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पंजाब को उनसे अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी।

पंजाब और मुंबई के बीच दूसरा क्वालीफायर बारिश से प्रभावित रहा था लेकिन फाइनल के दिन बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन खेल समय में एक अतिरिक्त घंटा जोड़कर अवधि को 120 मिनट तक बढ़ाया गया है तथा फाइनल में एक रिजर्व दिन रखा गया है।