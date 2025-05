Highlights VIDEO: 101 रनों पर ढेर हुई पंजाब किंग्स, ताश के पत्तों की तरह बिखरे बल्लेबाज

PBKS vs RCB Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स को 14.1 ओवर में 101 रन पर समेट दिया। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा ने तीन तीन विकेट झटके जबकि यश दयाल ने दो विकेट हासिल किए। भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड को एक एक विकेट मिला। पंजाब किंग्स के लिए केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके और मार्कस स्टोइनिस 26 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।