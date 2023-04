PBKS VS MI IPL 2023: अंतिम 6 ओवरों में 109 रन कूटे, मुंबई इंडियंस बॉलर पर टूट पड़े पंजाब के खिलाड़ी, बने कई रिकॉर्ड, देखें आंकड़े

Highlights मुंबई इंडियंस के खिलाफ आठ विकेट पर 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। पीयूष चावला सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने तीन ओवर में 15 रन देकर दो विकेट लिये। पंजाब ने आखिरी पांच ओवरों में 96 रन बटोरे।

PBKS VS MI IPL 2023: पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आठ विकेट पर 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। पीबीकेएस के खिलाड़ी मुंबई इंडियंस बॉलर पर टूट पड़े। अंतिम 5 ओवरों में 96 रन कूट डाले।

जेसन बेहरनडोर्फ, कैमरून ग्रीन, जोफ्रा आर्चर और अर्जुन तेंदुलकर को भी एक-एक सफलता मिली लेकिन ये सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। अर्जुन ने तीन ओवर में 48 जबकि बेहरनडोर्फ ने इतने ही ओवर में 41 रन लुटाये। ग्रीन और आर्चर ने चार-चार ओवर में क्रमश: 41 और 42 रन दिये।

पीबीकेएस के लिए एक आईपीएल पारी में उच्चतम स्ट्राइक-रेट (न्यूनतम 25 रन)-

357.14 - 25(7) - जीतेश शर्मा बनाम MI, मुंबई WS, 2023

344.44 - 31(9) - भानुका राजपक्षे बनाम केकेआर, मुंबई, 2022

318.75 - 51(16) - केएल राहुल बनाम डीसी, मोहाली, 2018

312.50 - 25*(8) - निकोलस पूरन बनाम आरआर, शारजाह, 2020।

एक पारी (आईपीएल) के अंतिम 6 ओवरों में सर्वाधिक रनः

126 आरसीबी बनाम जीएल बेंगलुरु 2016

109 पीबीकेएस बनाम एमआई मुंबई 2023

104 एमआई बनाम पीबीकेएस अबू धाबी 2020।

MI गेंदबाज द्वारा सबसे महंगे ओवर:

35- डेनियल सैम्स बनाम केकेआर, पुणे, 2022

31 - अर्जुन तेंदुलकर बनाम पीबीकेएस, मुंबई, 2023

28 - पवन सुयाल बनाम आरसीबी, मुंबई, 2014

28 - अल्जारी जोसेफ बनाम आरआर, मुंबई, 2019

28 - मिचेल मैकक्लेनाघन बनाम पीबीकेएस, इंदौर, 2017।

पीबीकेएस के लिए पांचवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी:

130* - डेविड मिलर और राजगोपाल सतीश बनाम आरसीबी, मोहाली, 2013

92 - सैम कुरैन और हरप्रीत भाटिया बनाम एमआई, मुंबई, 2023

79 * - ग्लेन मैक्सवेल और डेविड मिलर बनाम आरपीएस, इंदौर, 2017

75 - कुमार संगकारा और इरफान पठान बनाम आरआर, केप टाउन, 2009

पीबीकेएस बनाम एमआई के लिए उच्चतम पारी योग:

230/3 - मुंबई, 2017

214/8 - मुंबई, 2023

198/4 - इंदौर, 2017

198/5 - पुणे, 2022

197/4 - मुंबई WS, 2019।

कार्यवाहक कप्तान सैम कुरेन की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी और हरप्रीत भाटिया के साथ पांचवें विकेट के लिए 50 गेंद में 92 रन की साझेदारी के दम पर पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आठ विकेट पर 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

Innings break!@PunjabKingsIPL post a mighty first-innings total of 214/8 🔥🔥



A huge chase coming up for @mipaltan! Can they emerge victorious tonight? We will find out soon 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/FfkwVPpj3s#TATAIPL | #MIvPBKSpic.twitter.com/F5WBsvURgC — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2023

कुरेन ने 29 गेंद में 55 रन की पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाये जबकि भाटिया ने 28 गेंद में 41 रन की पारी के दौरान चार चौके और दो छक्के मारे। जितेश शर्मा ने सात गेंद में चार छक्के जड़ 25 रन बनाये जिससे पंजाब ने आखिरी पांच ओवरों में 96 रन बटोरे। मुंबई इंडियंस के लिए पीयूष चावला सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने तीन ओवर में 15 रन देकर दो विकेट लिये।

Skipper @CurranSM entertained Mumbai with 55 off just 29 deliveries as he becomes our 🔝 performer from the first innings of the #MIvPBKS contest in the #TATAIPL 👌👌



A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/ELxtytILgq — IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2023

पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला करने के बाद ग्रीन ने पारी के तीसरे ओवर में चौका खाने के बाद मैथ्यू शॉट (10 गेंद में 11 रन) को आउट कर मुंबई को पहली सफलता दिलायी। दूसरे छोर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (17 गेंद में 26 रन) ने जेसन बेहरेनडॉर्फ के खिलाफ दो छक्के लगाये तो वहीं अथर्व तायडे (17 गेंद में 29 रन) ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ स्लिप के ऊपर से छक्का लगाया।

दोनों बल्लेबाजों ने छठे ओवर में पीयूष चावला के खिलाफ एक-एक चौका लगाकर पावर प्ले में टीम के स्कोर को एक विकेट पर 58 रन कर दिया। अगले ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने प्रभसिमरन सिंह को पगबाधा कर तायडे के साथ दूसरे विकेट के लिए उनकी 25 गेंद में 47 रन की साझेदारी को तोड़ा। चावला ने 10वें ओवर में पंजाब को दो झटके दिये।

लियाम लिविंगस्टोन (12 गेंद में 10 रन) स्टंप हुए तो वहीं तायडे गेंद को विकेट पर खेल बैठे। हरप्रीत भाटिया और कप्तान सैम कुरेन अगले चार ओवर में सिर्फ 22 रन बटोर सके। कुरेन ने 15वें ओवर में ऋतिक शौकिन के खिलाफ छक्का लगाकर रन गति को तेज किया तो वही 16वें ओवर में तेंदुलकर का स्वागत छक्के से किया।

उन्होंने इस ओवर में एक चौका जड़ स्ट्राइक भाटिया को दिया जिन्होंन छक्का और दो चौका लगाया। पंजाब ने इस ओवर से 31 रन बटोरे। य इस आईपीएल के सबसे महंगे ओवर के बराबर है हरप्रीत ने आर्चर के खिलाफ तो वहीं कुरेन ने ग्रीन के खिलाफ लगातार दो गेंदों पर छक्का लगाया। ग्रीन ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भाटिया को बोल्ड किया लेकिन क्रीज पर आये जितेश शर्मा ने लगातार दो छक्के लगा दिये।

कुरेन 19वें ओवर में आर्चर के खिलाफ दो चौके जड़ इस सत्र का पहला अर्धशतक पूरा किया लेकिन आखिरी गेंद पर आउट हो गये। जितेश शर्मा ने आखिरी ओवर में आउट हाोने से पहले बेहरनडोर्फ के खिलाफ दो छक्के लगाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया।