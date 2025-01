Pat Cummins: वनडे विश्व कप, एशेज और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, शानदार कप्तानी कर पैट कमिंस ने रचा इतिहास

Highlights पैट कमिंस ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। 3-1 से जीतकर डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाई। वनडे विश्व कप, एशेज और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी।

Pat Cummins: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरकार आखिरी चाहत पूरी कर ली। कमिंस ने अपने करियर में वनडे विश्व कप, एशेज और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर कारनामा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ 10 साल बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीतकर डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाई। कमिंस ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 2017 में खेला था। ऑस्ट्रेलिया 2014-15 के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया था।

Pat Cummins talks about the “amazing feeling” of laying his hands on the Border-Gavaskar Trophy and booking his place in the second consecutive World Test Championship Final 💪https://t.co/YxBI1uPDxl