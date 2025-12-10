मैनचेस्टर में बलात्कार के आरोप से बरी, हैदर अली फिर से लगाएंगे चौके-छक्के?, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन हटाया

Highlights बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया है। अकमल ने इस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है। उमर अकमल को एनओसी देने से इनकार कर दिया गया है।

कराचीः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बल्लेबाज हैदर अली पर लगा अस्थायी निलंबन हटा लिया है, जिन्होंने सितंबर में मैनचेस्टर में बलात्कार के आरोपों से बरी होने के बाद से किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। पीसीबी ने बुधवार को पुष्टि की कि अली उन नौ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया है।

बोर्ड के एक सूत्र ने बताया, ‘‘खिलाड़ियों को 23 जनवरी तक इस प्रतियोगिता में खेलने की अनुमति दे दी गई है।’’ पाकिस्तान के लिए 35 टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलने वाले अली तब पाकिस्तान शाहीन टीम (पाकिस्तान ए) के साथ इंग्लैंड दौरे पर थे जब ब्रिटेन में जन्मी एक पाकिस्तानी महिला ने मैनचेस्टर शहर की पुलिस में उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया।

पीसीबी ने जांच के नतीजे आने तक अली को निलंबित कर दिया था। मैनचेस्टर पुलिस ने 25 सितंबर को यह मामला बंद कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि उन्हें इस मामले को अदालत में भेजने या क्रिकेटर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

पीसीबी ने मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, ख्वाजा नफे और एहसानाउल्लाह को भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए एनओसी जारी की है। पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज उमर अकमल को एनओसी देने से इनकार कर दिया गया है। अकमल ने इस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में टी20 दौरे की तैयारियों की समीक्षा की

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी टीम के जनवरी में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए लाहौर में है। प्रतिनिधिमंडल में एक स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकार और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक अधिकारी शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान का दौरा करेगा और दो चरणों में सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलेगा। पहले चरण में जनवरी में तीन मैचों की टी20 श्रृंखला होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक इस श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगता है कि तीनों मैच लाहौर में ही खेले जाएंगे।

प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और उस होटल का दौरा शामिल है जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ठहरेगी। वे पीसीबी अधिकारियों तथा सरकारी और सुरक्षा प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया अगले साल मार्च में तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए फिर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि वनडे श्रृंखला को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है और इसका आयोजन 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप से पहले किसी समय हो सकता है।