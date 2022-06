Pakistan vs West Indies: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किया क्लीन स्वीप, इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज पर किया कब्जा

Highlights पाकिस्तान ने पहला एकदिवसीय पांच विकेट से जीता था। पाकिस्तान ने दूसरे एकदिवसीय में वेस्टइंडीज को 120 रन से जीता था। इमाम-उल-हक को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

Pakistan vs West Indies: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बल्ले से विफल रहे और स्टार तेज शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। मुल्तान में वेस्टइंडीज पर एक और जीत हासिल की। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। शादाब खान के ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 53 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

Good signs for Pakistan as they close in on qualifying for next year's ICC Cricket World Cup in India.



