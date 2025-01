Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: पाकिस्तान 178 रन पीछे?, हाथ में 6 विकेट, वेस्टइंडीज के सामने मुश्किल में मेजबान

Highlights Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: दूसरे दिन स्टंप तक उसका स्कोर चार विकेट पर 76 रन है। Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: पाकिस्तान का शीर्ष क्रम लगातार दूसरी दफा अपने ही बनाये गये। Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: 35 साल में यहां पहला टेस्ट जीतने की स्थिति में है।

Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजों के टर्निंग पिच पर अच्छे प्रदर्शन की बदौलत रविवार को दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 254 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा जिससे वह 35 साल में यहां पहला टेस्ट जीतने की स्थिति में है। पाकिस्तान का शीर्ष क्रम लगातार दूसरी दफा अपने ही बनाये गये स्पिन जाल में फंसकर चरमरा गया और दूसरे दिन स्टंप तक उसका स्कोर चार विकेट पर 76 रन है। सऊद शकील 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं जबकि रात्रिप्रहरी काशिफ अली एक रन बनाकर खेल रहे हैं।

West Indies on top in Multan as spinners dismantle Pakistan’s top order in the second innings 👏#WTC25 | #PAKvWI 📝: https://t.co/EPaBHgjtvCpic.twitter.com/EYE8UTDy0C — ICC (@ICC) January 26, 2025

पाकिस्तान को इस टर्निंग पिच पर जीत के लिए अब भी 178 रन की जरूरत है। वेस्टइंडीज ने पहला टेस्ट तीन दिन के अंदर 127 रन से गंवा दिया था। पाकिस्तान के मुख्य बल्लेबाज बाबर आजम (31) की पिछले दो साल से चल रही खराब फॉर्म जारी रही जिन्हें ऑफ स्पिनर केविन सिंक्लेयर (41 रन देकर दो विकेट) ने आउट किया।

इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट (52) ने श्रृंखला की चौथी पारी में पहला अर्धशतक जड़ा जिसके बाद टीम 244 रन पर सिमट गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का लक्ष्य दिया। बांए हाथ के स्पिनर नोमान अली (80 रन देकर चार विकेट) और साजिद खान (76 रन देकर चार विकेट) ने चार चार विकेट झटके। अली ने मैच में हैट्रिक सहित 10 विकेट हासिल किये। पहली पारी में अली ने हैट्रिक लेकर 41 रन देकर छह विकेट झटके थे।