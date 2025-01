Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: 87.1 ओवर, 20 विकेट और 317 रन?, मेहमान वेस्टइंडीज ने मेजबान पाकिस्तान से 9 रन की बढ़त ली

Highlights Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: स्पिन पिच बनाने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज अपने ही जाल में फंस गए। Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: 11वें नंबर पर उतरकर नाबाद 36 रन की पारी भी खेली थी। Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: स्पिन के खिलाफ तीन दिन के भीतर 137 और 123 रन पर आउट हो गई थी।

Pakistan vs West Indies, 2nd Test 2025: गुडाकेश मोती और जोमेल वारिकन के शानदार हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने शनिवार को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ स्टंप तक नौ रन की बढ़त हासिल कर ली जबकि पहले दिन 20 विकेट गिरे। मोती ने 55 रन बनाए और उनके पहले टेस्ट अर्धशतक की बदौलत मेहमान टीम आठ विकेट पर 54 रन के खराब स्कोर से उबरकर 163 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ के स्पिनर मोती ने मुल्तान की एक ओर स्पिनरों के मुफीद पिच पर 49 रन देकर तीन विकेट चटकाए और घरेलू टीम को 154 रन पर समेटने में मदद की।

मोती के हरफनमौला प्रदर्शन से पाकिस्तान नोमान अली की हैट्रिक और 41 रन देकर छह विकेट की शानदार गेंदबाजी फीकी पड़ गई। स्पिन पिच बनाने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज अपने ही जाल में फंस गए। वारिकन ने 43 रन देकर चार विकेट झटके, उन्होंने 11वें नंबर पर उतरकर नाबाद 36 रन की पारी भी खेली थी।

मोहम्मद रिजवान (49) और सऊद शकील (32) ने पांचवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को उबारा। पर टीम 154 रन ही बना सकी। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम स्पिन के खिलाफ तीन दिन के भीतर 137 और 123 रन पर आउट हो गई थी।