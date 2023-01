Pakistan vs New Zealand 2023: डेवोन का शतक, 45 रन के अंदर न्यूजीलैंड टीम के गिरे 4 विकेट, खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 309 रन

Highlights खेल खत्म होने तक कीवी टीम 6 विकेट पर 309 रन बना लिए हैं। पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले ईश सोढ़ी 11 रन पर खेल रहे हैं। पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 36 रन की पाऱी खेली।

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test 2023: डेवोन कॉनवे के अपने करियर के चौथे टेस्ट शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शानदार शुरुआत की। कॉनवे ने 191 गेंद में 122 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल है।

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में मजबूत हालत में दिख रहा था। 2 विकेट पर 234 रन था। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर ने वापसी करते हुए 45 रन के अंदर 4 विकेट निकाल कर हालत खराब कर दिया। खेल खत्म होने तक कीवी टीम 6 विकेट पर 309 रन बना लिए हैं।

Pakistan make good comeback as they claim five wickets in the final session.#WTC23 | #PAKvNZ | 📝 https://t.co/5TMMWQ0jQlpic.twitter.com/prrSMjxsKL