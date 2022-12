Pakistan vs New Zealand 2022: मुसीबत में पाकिस्तान, 97 रन पीछे, 8 विकेट शेष, केन ने जड़ा पांचवां दोहरा शतक, 4 दिन में 21 विकेट गिरे और 1127 रन बने

Highlights पाकिस्तान अपने देश में लगातार 4 टेस्ट हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने एक और इंग्लैंड ने 3 टेस्ट में मात दे दी है। पारी से हार बचने के लिए अभी भी 97 रन पीछे है।

Pakistan vs New Zealand 2022: पाकिस्तान एक और हार की ओर बढ़ रहा है। कराची में न्यूजीलैंड ने पहले मैच में नकेल कस दिया है। चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद 77 रन पर पाकिस्तान 2 विकेट खो दिया और 8 विकेट शेष हैं। पारी से हार बचने के लिए अभी भी 97 रन पीछे है।

पाकिस्तान अपने देश में लगातार 4 टेस्ट हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने एक और इंग्लैंड ने 3 टेस्ट में मात दे दी है। केन विलियमसन ने टेस्ट में अपना पांचवां दोहरा शतक जड़ा जबकि निचले क्रम के बल्लेबाज ईश सोढ़ी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 65 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन गुरुवार को यहां पहली पारी में 174 रन की बढ़त हासिल की।

