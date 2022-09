Pakistan vs England T20 2022: 6 विकेट से जीते, 7 मैचों की सीरीज मे 1-0 से आगे, हेल्स का धमाका, 2005 के बाद इंग्लैंड का पाकिस्तान दौरा

Highlights सीरीज का दूसरा मैच 22 सितंबर को कराची में ही खेला जाएगा। एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर जश्न मनाया। इंग्लैंड की टीम 7 मैचों की T20I सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।

Pakistan vs England T20 2022: इंग्लैंड ने कराची में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इंग्लैंड की टीम 7 मैचों की T20I सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। सीरीज का दूसरा मैच 22 सितंबर को कराची में ही खेला जाएगा।एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में वापसी कर जश्न मनाया।

अपना 9वां टी20ई अर्धशतक पूरा किया। 40 गेंद में 7 चौके की मदद से 53 रन बनाए। इससे पहसे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। इंल्गैंड की टीम 4 गेंद पहले 4 विकेट पर 160 रन बनाकर बाजी मार ली।

