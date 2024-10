Pakistan vs England, 2nd Test 2024: पाकिस्तान ने लिया बदला?, घरेलू मैदान पर लगातार 11 मैच हारने का सिलसिला खत्म!, सीरीज 1-1 से बराबर, 20 विकेट नोमान और साजिद ने झटके

Highlights Pakistan vs England, 2nd Test 2024: पाकिस्तान ने पहली पारी में 366 और दूसरी पारी में 221 रन बनाए। Pakistan vs England, 2nd Test 2024: इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 291 और दूसरी पारी में 144 रन बनाकर आउट हो गई। Pakistan vs England, 2nd Test 2024: इंग्लैंड पाकिस्तान के स्पिनरों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सका।

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: आखिरकार पाकिस्तान टीम ने राहत की सांस ली। इंग्लैंड से पहले टेस्ट हार का बदला लिया और दूसरे मैच में 152 रन से मात देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। सीरीज में निर्णायक मैच 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर लगातार 11 मैच हारने का सिलसिला खत्म किया। सभी 20 विकेट नोमान अली (11) और साजिद खान (9) ने लिए हैं। इंग्लैंड को 261 रनों की जरूरत थी और उसके 8 विकेट बाकी थे, लेकिन चौथे दिन टीम लंच से पहले ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहली पारी में 366 और दूसरी पारी में 221 रन बनाए।

⭐ 1️⃣1️⃣ wickets in the match

⭐ Second-best bowling figures in an innings in Pakistan



Maiden 10-wicket haul for Noman Ali 🙌#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/PSJDTlS2u2 — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024

Noman Ali goes 🔙 to 🔙 cap off a remarkable win ☄️



Finishes with figures of 8️⃣-4️⃣6️⃣ - best for a Pakistan left-arm spinner in Tests 👏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/tks09s9Aun— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024

Not the day we were hoping for.



But we'll be back stronger in Rawalpindi for the decider 👊 pic.twitter.com/30RmAZwsWp — England Cricket (@englandcricket) October 18, 2024

Stumps on Day 3 ✅



We end the final session with Root (12) and Pope (21) still battling at the crease 🙌 pic.twitter.com/27lBq5w2do— England Cricket (@englandcricket) October 17, 2024

जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 291 और दूसरी पारी में 144 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड पाकिस्तान के स्पिनरों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सका। मसूद ने अंतिम पारी में सिर्फ दो स्पिनरों का इस्तेमाल किया। इंग्लैंड का शीर्ष क्रम दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के स्पिनरों के मुफीद पिच पर लड़खड़ा गया।

Only the 2️⃣nd time for Pakistan that all 2️⃣0️⃣ wickets have been shared by two bowlers and the first such occurrence since 1972 in Tests 🙌



Sajid and Noman help Pakistan square the series in Multan 🏏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/VFM1r6wwve — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024