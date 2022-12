Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड से 158 रन पीछे पाकिस्तान, पहली बार दोनों टीमों के चारों सलामी बल्लेबाज ने शतकीय पारियां खेली, अब तक सात बल्लेबाज जड़ चुके हैं शतक

Highlights खराब रोशनी के कारण लगातार तीसरे दिन मैच को समय से पहले रोकना पड़ा। मैच में अब तक सात बल्लेबाज शतक जड़ चुके हैं। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने अपने-अपने शतक पूरे किये।

Pakistan vs England 2022: कप्तान बाबर आजम (136), इमाम उल हक (121) और असद शफीक (114) की शतकीय पारियों के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों की मददगार पिच पर पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की आखिरी सत्र में चार विकेट झटक कर शानदार वापसी की।

शनिवार को स्टंप्स के समय पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में सात विकेट पर 499 रन बना लिये। टीम हालांकि इंग्लैंड की पहली पारी में बनाये 657 रन से अब भी 158 रन पीछे है। खराब रोशनी के कारण लगातार तीसरे दिन मैच को समय से पहले रोकना पड़ा। मैच में अब तक सात बल्लेबाज शतक जड़ चुके हैं।

