वीडियो: पाकिस्तान टीम की कलह सामने आई, शाहीन आफरीदी ने कप्तान को ही झटक दिया, कैमरे में कैद हुआ मूवमेंट, देखिए

Highlights बांग्लादेश अब दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है ये पाकिस्तान पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत थी पाकिस्तान टीम की कलह सामने आई

Pakistan vs Bangladesh: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान को रावलपिंडी में 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश अब दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ये पाकिस्तान पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत थी। मैच एक समय नीरस ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था लेकिन अचानक खेल ऐसा बदला कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इस शर्मनाक हार से पाकिस्तान टीम की अंदरूनी कलह एक बार फिर सतह पर आ गई।

पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और शाहीन अफरीदी के एक वीडियो ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भीतर कलह की अटकलों को हवा दे दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम हडल के दौरान शाहीन आफरीदी ने शान मसूद का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैन ही इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टीम के अंदर सबकुछ सही नहीं है।

All is not well between Shaheen and Shan Masood #PAKvBANpic.twitter.com/pQTV9f1eZG — The Game Changer (@TheGame_26) August 25, 2024

There is no will!#PAKvsBANpic.twitter.com/G4m2sjLyyC — Shaharyar Azhar (@azhar_shaharyar) August 25, 2024

There is no will!#PAKvsBANpic.twitter.com/G4m2sjLyyC — Shaharyar Azhar (@azhar_shaharyar) August 25, 2024



मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए पहली पारी में 6 विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में बांग्लादेश के अनुभवी मुश्फिकुर रहीम ने 191 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को पहली पारी में 117 रनों की बढ़त दिलाई। दूसरी पारी में पाकिस्तान सिर्फ 146 रन बना पाई। बांग्लादेश ने 29 रनों के लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया।

इस करारी हार के बाद कप्तान शान मसूद पर पहली पारी जल्दबाजी में घोषित करने का आरोप लग रहा है। कुछ पूर्व क्रिकेटर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपनी निराशा व्यक्त करते हुए अहमद शहजाद ने इस हार को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए "नया निचला स्तर" बताया।

پاکستان ٹیم کا تاریخی زوال شروع ہو چکا ہے۔ قوم کے ساتھ بار بار جھوٹ بولا گیا اور آج بنگلہ دیش سے تاریخی ذلّت آمیز شکست کے بعد پھر سے گھناؤنا مذاق کیا گیا۔ قوم اب کس سے جواب طلب کرے اور کس کا گلا پکڑے؟ ان سب حالات کا اصل ذمےدار کون؟؟#PAKvBANpic.twitter.com/AdXZhy3z7n — Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) August 25, 2024

शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल ये हो गया है कि आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान की अपनी धरती पर पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नीचे जाते हुए कभी नहीं देखा। बल्लेबाजी , बॉलिंग, फील्डिंग सबमें एक नया लो हिट किया हे पाकिस्तान ने।