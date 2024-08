Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: मिराज और अहमद ने पाकिस्तान को झकझोरा, झटके 8 विकेट, दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश हावी, पाक टीम 274 पर ढेर

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिये थे। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचने का मौका है। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: पहले टेस्ट में 191 रन बनाने वाले मुशफिकुर रहीम के चोटिल होने से चिंतित होगी।

Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने 61 रन देकर पांच विकेट लिए जिससे बांग्लादेश को दूसरे और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को पाकिस्तान को पहली पारी 274 रन पर आउट कर दिया। टेस्ट मैचों में मेहदी ने 10वीं बार पांच विकेट चटकाने का कारनामा किया। उन्हें कंधे की चोट से टीम में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद का अच्छा साथ मिला। तस्कीन ने 57 रन पर तीन विकेट चटकाकर टेस्ट मैच अपनी वापसी को खास बनाया। बांग्लादेश के क्षेत्ररक्षकों ने चार आसान कैच टपकाये जिससे मैच में पाकिस्तान को वापसी करने का मौका मिल गया।

दिन का खेल खत्म होते समय बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिये थे। सलामी बल्लेबाज शदमन इस्लाम को पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला जब सउद शकील ने मीर हमजा की गेंद पर उनका आसान कैच टपका दिया। सीरीज का पहला मैच 10 विकेट से जीतने के बाद बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रचने का मौका है।

बांग्लादेश की टीम हालांकि पहले टेस्ट में 191 रन बनाने वाले मुशफिकुर रहीम के चोटिल होने से चिंतित होगी। दिन के दूसरे सत्र में आउटफील्ड में ड्राइव लगाने दौरान मुशफिकुर का कंधा चोटिल हो गया और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। दूसरे टेस्ट में पहले दिन का खेल लगातार बारिश के कारण धुल जाने के बाद, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शुरुआत में परेशान किया।

तस्कीन ने पिच की नमी का फायदा उठाते हुए पहले ओवर में अब्दुल्ला शफीक को खाता खोले बगैर बोल्ड किया। कप्तान शान मसूद (57) और सईम आयुब (58) ने 107 रन की साझेदारी कर मैच में पाकिस्तान का दबदबा बनाया शुरू किया था कि लंच के बाद मेहदी ने बायें हाथ के इन दोनों बल्लेबाजों को चलता कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

बांग्लादेश ने इस सत्र में चार विकेट चटकाये। तस्कीन की शॉट गेंद को सउद शकील (16) विकेटों पर खेल गये जबकि पूर्व कप्तान बाबर आजम (35) क्रीज पर दो घंटे बिताने के बावजूद प्रभावित करने में विफल रहे। उन्हें शाकिब अल हसन ने पगबाधा किया। पहले टेस्ट में शतक और अर्धशतक लगाने वाले मोहम्मद रिजवान (26) नाहिद राणा की गेंद पर बल्ला अड़ाकर पहली स्लीप में खड़े नजमुल हसन शंटो को कैच थमा बैठे। सलमान अली अगा ने इसके बाद एक छोर संभाले रखा और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ पाकिस्तान के स्कोर को 270 रन के पार पहुंचाया।

उन्होंने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 95 गेंद में 54 रन का योगदान दिया। मेहदी ने अबरार अहमद को आउट कर पांचवा विकेट झटका और पाकिस्तान की पारी का अंत किया। पाकिस्तान ने इस मैच के लिए गेंदबाजी में दो बदलाव किए और खराब लय में चल रहे शाहीन शाह अफरीदी की जगह विशेषज्ञ स्पिनर अबरार को टीम में शामिल किया है। टीम ने आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए नसीम शाह को आराम दिया और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमजा को अंतिम एकादश में शामिल किया। बांग्लादेश ने चोटिल शरीफुल इस्लाम की जगह तस्कीन को मौका दिया।