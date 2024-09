Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: 26 पर 6 विकेट और 262 पर 10, लिटन दास ने निकाल दी पाक की हेकड़ी, 21 की बढ़त और 8 विकेट शेष

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: लिटन दास ने 13 चौके और दो छक्कों की मदद से 138 रन की आक्रामक पारी खेली Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: बाग्लादेश ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान पर पहले टेस्ट में 10 विकेट से हराया था। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: पाकिस्तान ने स्टंप तक दो विकेट गंवाकर नौ रन बना लिये थे और उसकी कुल बढ़त 21 रन की हो गई।

Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: लिटन दास के शतक और मेहदी हसन मिराज के अर्धशतक से बांग्लादेश ने रविवार को यहां दूसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद के पहली बार पांच विकेट के प्रदर्शन बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ वापसी की। शहजाद (90 रन देकर छह विकेट) ने पहली बार पांच विकेट झटकने का कारनामा किया। लिटन ने 13 चौके और दो छक्कों की मदद से 138 रन की आक्रामक पारी खेली जबकि मेहदी ने 78 रन बनाये। इससे बांग्लादेश ने तीसरे दिन पहले घंटे में शहजाद के शुरुआती झटकों के बाद छह विकेट पर 26 रन के स्कोर से उबरते हुए 262 रन बनाए।

बाग्लादेश ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान पर पहले टेस्ट में 10 विकेट से हराया था। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने स्टंप तक दो विकेट गंवाकर नौ रन बना लिये थे और उसकी कुल बढ़त 21 रन की हो गई। पाकिस्तान ने रात्रिप्रहरी शहजाद और सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक का विकेट गंवा दिया। सईम अयूब छह रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

इससे पहले शहजाद ने 90 रन देकर छह विकेट चटकाए। लेकिन लिटन और मेहदी दोनों ने लंच के बाद इस तेज गेंदबाज का डटकर सामना करते हुए 165 रन की साझेदारी की। शहजाद ने सुबह के सत्र में चार विकेट चटकाये और फिर अपने खाते में दो और विकेट जोड़े। चाय के तुरंत बाद लिटन ने अपना शतक पूरा किया और 10वें नंबर के खिलाड़ी हसन महमूद (नाबाद 13) के साथ 69 रन जोड़कर पाकिस्तान को और निराश किया। पाकिस्तान का क्षेत्ररक्षण खराब रहा जिसमें उसके खिलाड़ियों ने कई कैच छोड़े।

Khurram Shahzad's fiery spell in Rawalpindi helped him to his maiden five-wicket haul in Test cricket 👊#WTC25 | #PAKvBANpic.twitter.com/cmL9yQVSMD — ICC (@ICC) September 1, 2024

इससे पहले बांग्लादेश का शीर्ष क्रम शहजाद और मीर हमजा (50 रन देकर दो विकेट) की शानदार सीम और स्विंग के सामने लड़खड़ा गया। सुबह बिना विकेट गंवाये 10 रन से खेलने उतरी बांग्लादेश ने 26 रन पर छह विकेट गंवा दिये। पर इसके बाद लिटन और मेहदी ने शानदार शतकीय साझेदारी करके तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन पर अपना दबदबा बनाया और बांग्लादेश को वापसी कराई। पाकिस्तान ने पहले दिन का खेल धुलने के बाद दूसरे दिन पहली पारी में 274 रन बनाये थे।