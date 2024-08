Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024: 5वें विकेट के लिए 240 रन की साझेदारी, रिजवान और शकील की धांसू पारी, बांग्लादेशी बॉलर की कुटाई

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024 live updates: 239 गेंद में 11 चौके और तीन छक्के लगाकर 171 रन (नाबाद) की करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024 live updates: सलामी बल्लेबाज शदमन इस्लाम 12 और जाकिर हसन 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए है। Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024 live updates: बांग्लादेश ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन बना लिये।

Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024 live updates: विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और उपकप्तान सउद शकील की शतकीय पारियों और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 240 रन की साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन छह विकेट पर 448 रन पर पारी घोषित कर दी। रिजवान ने 239 गेंद में 11 चौके और तीन छक्के लगाकर 171 रन (नाबाद) की करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली जबकि बायें हाथ के बल्लेबाज शकील ने लाल गेंद प्रारूप में अपनी शानदार लय जारी रखते हुए 261 गेंद में नौ चौके की मदद से 141 रन रन बनाये।

Saud Shakeel is putting together some impressive Test numbers and has equalled a batting record held for 65 years 🔥#PAKvBAN | #WTC25



More 👉 https://t.co/yVSYZ5ZUIrpic.twitter.com/PqDMWSJ6Oz — ICC (@ICC) August 23, 2024

दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन बना लिये। सलामी बल्लेबाज शदमन इस्लाम 12 और जाकिर हसन 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए है। पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 158 रन से आगे से की। शकील और रिजवान को बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने कोई परेशानी नहीं हुई।

Bangladesh openers see off a testing period of play after Pakistan called for declaration late on Day 2 🙌#WTC25 | 📝 #PAKvBAN: https://t.co/EUbigvmymmpic.twitter.com/gUD0nZ4O7B — ICC (@ICC) August 22, 2024

बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो ने घसियाले पिच पर तेज गेंदबाजों से लंबा स्पैल डलवाने के बाद विकेट की तलाश में स्पिनरों का रुख किया लेकिन दिन की शुरुआती सत्र में टीम को कोई भी सफलता नहीं मिली। इस दौरान रिजवान और शकील ने लंच के विश्राम से पहले 98 रन जोडकर टीम के स्कोर को चार विकेट पर 256 रन तक पहुंचा दिया।

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज पिच से उस तरह की स्विंग नहीं हासिल कर सकें जैसे उन्होंने मैच के शुरुआती दिन बुधवार को पहले घंटे के खेल में किया था। बांग्लादेश ने 16 रन तक तीन विकेट चटकाकर पाकिस्तान पर बैकफुट पर धकेल दिया था लेकिन घरेलू टीम ने इसके बाद शानदार वापसी की।

लंच के बाद बांग्लादेश के पास रिजवान को आउट करने का मौका था लेकिन विकेटकीपर लिटन दास स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ दो मुश्किल मौकों को भुनाने में नाकाम रहे। रिजवान ने बायें हाथ के अनुभवी स्पिनर शाकिब अल हसन (100 रन पर एक विकेट) के खिलाफ चौका लगाकर टेस्ट करियर का तीसरा शतक पूरा किया।

शकील ने मेहदी हसन मिराज (80 रन पर एक विकेट) के खिलाफ कवर क्षेत्र में दो रन दौड़कर लेने के साथ ही अपना तीसरा शतक पूरा किया। उन्होंने इसके साथ ही 20 पारियों में 1000 रन पूरा कर पाकिस्तान के लिए टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने के मामले में पूर्व बल्लेबाज सईद अहमद की बराबरी की।

शरीफुल इस्लाम (2-77) और हसन महमूद (2-70) को दूसरे दिन कोई विकेट नहीं मिला और तीसरे तेज गेंदबाज नाहिद राणा 19 ओवर में 0-105 भी प्रभावशाली साबित नहीं हुए। दूसरे सत्र के आखिरी लम्हों में मेहदी की गेंद पर शकील स्टंप आउट हुए जबकि शाकिब ने अपने 25वें ओवर में सलमान अली आगा (19) को चलता किया।

शाहीन शाह अफरीदी ने 24 गेंद में 29 रन की आक्रामक पारी खेल टीम को जल्दी पारी घोषित करने में मदद की। दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है जिसमें नौ देशों की तालिका में पाकिस्तान छठे और बांग्लादेश आठवें स्थान पर है।