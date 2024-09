‘घर में घुस कर धो डाला’: घरेलू धरती पर बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तानी टीम बुरी तरह हो रही है ट्रोल

PAK vs BAN, 2nd Test: बांग्लादेश ने रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट के अंतिम दिन पाकिस्तान पर 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घरेलू मैदान पर हराया है। पाकिस्तान ने पांचवें दिन दो शुरुआती विकेट लेकर अच्छी शुरुआत की। हालांकि, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक ने बाकी सत्र के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए और लंच के समय मेहमान टीम को जीत के लिए सिर्फ 63 रन की जरूरत थी।

दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने सुनिश्चित किया कि कोई और दिक्कत न आए क्योंकि दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे और टीम को फिनिश लाइन तक ले गए। बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान को उन्हीं की सरज़मीं पर क्लीन स्वीप करने पर सोशल मीडिया पर मेज़बान टीम को काफी ट्रोल किया जा रहा है।

For Bangladesh, I can’t think of anything bigger than this. The World Cup of 2015 was great, beating Australia and England at home fantastic. And the kiwi win was huge.



But Bangladesh were East Pakistan. They use to be given one position in the team for their players as a token…