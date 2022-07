PAK vs SL Test: पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह ने फेंकी ऐसी जादुई गेंद, होने लगी वार्न की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी'से तुलना

Highlights टेस्ट मैच के तीसरे दिन की है घटना दोनो पारियों को मिलाकर 5 विकेट ले चुके हैं यासिर 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' से हो रही है यासिर की गेंद की तुलना

गॉल: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गॉल में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह ने एक ऐसी जादुई गेंद फेंकी जिसे सोशल मीडिया पर सदी की सबसे बेहतरीन गेंद कहा जाने लगा है। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका की दूसरी पारी के दौरान कुशल मेंडिस क्रीज पर थे। गेंद यासिर शाह के हाथों में थी। कुशल मेंडिस जम चुके थे और 76 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी यासिर ने एक जादुई गेंद डाली। लेग स्पिनर यासिर की गेंद ने लेग स्टंप के काफी बाहर टप्पा खाया और टर्न लेते हुए ऑफ स्टंप की गिल्लीयां बिखेरती हुई निकल गई। कुशल मेंडिस कुछ नहीं समझ पाए और हैरान रह गए। यासिर शाह की इस गेंद की तुलना शेन वार्न की उस करामाती गेंद से की जा रही है जिसे 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' कहा जाता है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Ball of the Century candidate❓



Yasir Shah stunned Kusal Mendis with a stunning delivery which reminded the viewers of Shane Warne’s ‘Ball of the Century’.#SLvPAKpic.twitter.com/uMPcua7M5E