Highlights भारत का स्कोर 24.1 ओवर में 147/2 है अब यह सोमवार (11 सितंबर) को मैच को रिजर्व डे में खेला जाएगा कल भारत 24.1 ओवर से आगे खेलेगा

PAK vs IND, Asia Cup 2023: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर यह स्वीकार करने वाले पहले लोगों में से थे कि 10 सितंबर (रविवार) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ एशिया कप 2023 सुपर फोर मैच में बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला करने के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की भी आलोचना की। उनकी यह टिप्पणी बारिश के कारण खेल बाधित होने के बाद आई जब भारत का स्कोर 24.1 ओवर में 147/2 था।

हालांकि अख्तर ने टिप्पणी की कि बारिश ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कुछ ओवर पहले तक उनके लिए स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल खतरनाक दिख रहे थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए और लगातार ओवरों में आउट होने से पहले 121 रनों की साझेदारी की। विराट कोहली और केएल राहुल साझेदारी बनाना चाहते थे और फिर उसे आगे बढ़ाना चाह रहे थे तभी बारिश ने खलल डाल दिया।

अख्तर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में यह कहते हुए सुना गया, "मैं मैच देखने आया था, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, भारतीय और पाकिस्तानी प्रशंसक। बारिश ने हमें बचाया, दूसरे दिन बारिश ने भारत को बचाया, लेकिन आज बारिश ने हमें बचा लिया।"

Well. I don't see this starting again. Colombo ki baarish is crazy