Pak vs Eng Test 2024: बांग्लादेश से हार के बाद पाक टीम में हड़कंप?, इंग्लैंड के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी की वापसी, देखें 15 सदस्यीय टीम, यहां खेले जाएंगे 3 टेस्ट मैच

Pak vs Eng Test 2024: पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली और आमिर जमाल की वापसी हुई है। नोमान ने पाकिस्तान के लिए कुल 15 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47 विकेट लिए हैं। आखिरी बार जुलाई 2023 में खेला था। खुर्रम शहजाद की चोट ने आमेर जमाल के लिए पाकिस्तान टीम में वापसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर पीठ में समस्या से परेशान हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। लाल गेंद से पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे।

Pak vs Eng Test 2024: पाकिस्तान टीम-

शान मसूद (कप्तान), सऊद शकील (उप कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा, सईम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, आमेर जमाल, नोमान अली, अबरार अहमद, मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी , नसीम शाह।

Pak vs Eng Test 2024: मैच शेयडूल-

1. 07-11 अक्टूबर, पहला टेस्ट, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान

2. 15-19 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान

3. 24-28 अक्टूबर, तीसरा टेस्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी।

हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को बाहर कर दिया है। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की इंग्लैंड के खिलाफ सात अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मंगलवार को घोषित पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है। खराब फॉर्म के कारण इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट से बाहर कर दिया गया था।

सीरीज का पहला टेस्ट मुल्तान में खेला जायेगा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए शान मसूद को कप्तान पद पर बरकरार रखा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए बाबर आजम का सीमित ओवरों की टीम का कप्तान बने रहना तय है। इंग्लैंड की टीम तीन टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए तीन अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी।

पहला टेस्ट मैच सात अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। मसूद ने अभी तक पांच टेस्ट मैच में पाकिस्तान का नेतृत्व किया है। टीम को इन सभी टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने इससे पहले 2022-23 में पाकिस्तान का दौरा किया था। तब उसने बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम का 3-0 से सूपड़ा साफ किया था।