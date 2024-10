PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: मुल्तान में जादू, टेस्ट इतिहास में पहली बार?, 500 रन बनाकर पारी से हार, पाकिस्तान में संभव!, इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: 500 से अधिक का स्कोर बनाने के बाद पारी से हार गई है। PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: पाकिस्तान को एक पारी और 47 रन से मात दी। PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: तीन मैच की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया।

PAK vs ENG, 1st Test Day 5 LIVE score: इंग्लैंड ने कमाल का प्रदर्शन किया और घर में घुसकर पाकिस्तान को एक पारी और 47 रन से मात दी। तीन मैच की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। सीरीज का दूसरा मैच 15-19 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। टेस्ट इतिहास में यह पहली बार है कि कोई टीम पहली पारी में 500 से अधिक का स्कोर बनाने के बाद पारी से हार गई है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का बुरा दौर जारी है। इस प्रारूप में उनकी लगातार छठी हार है। पिछले 9 टेस्ट में घरेलू मैदान पर सातवीं हार है। ऐसी पिच पर बॉलर बेबस नजर आए। गेंदबाजों को बिल्कुल भी कुछ खास नहीं मिला।

The first team in Test history to concede over 500 in the first innings, and end up winning by an innings...



🇵🇰 #PAKvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #EnglandCricketpic.twitter.com/N2Ey1dCYVL— England Cricket (@englandcricket) October 11, 2024

टॉस हारने और डेढ़ दिन से अधिक समय तक मैदान पर रहने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज के बाद गेंदबाज ने दमखम दिखाया। हैरी ब्रूक के तिहरे शतक और जो रूट के करियर के सर्वोच्च 262 रनों की बदौलत अंग्रेजों ने बोर्ड पर 823 रन बनाकर सभी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ दिए।