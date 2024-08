Pakistan vs Bangladesh, 1st Test: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ उसकी सरज़मीं पर टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। निश्चित रूप से इस जीत में मेहदी हसन मिराज़ और शाकिब अल हसन की स्पिन गेंदबाजी ने बेहद अहम रोल निभाया। दोनों की फिरकी में मेजबान पाकिस्तान पस्त नजर आया। रावलपिंडी की पिच पर दरारें अधिक थीं और गेंद चौकोर हो रही थी, मेहदी हसन और शाकिब अल हसन को इसका भरपूर फायदा मिला।

दोनों स्पिन गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान को 146 रनों पर समेट दिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में सबसे कम टीम स्कोर, जिससे बल्लेबाजों को केवल 30 रनों का पीछा करना पड़ा। बाद में मेहमान टीम ने रावलपिंडी में पांचवें दिन दोपहर को 10 विकेट की शानदार जीत के साथ इतिहास रच दिया।

पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत 24/0 से की और चौथे दिन मुशफिकुर के असाधारण 191 रनों की बदौलत 94 रनों से पिछड़ गया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने सुनिश्चित किया कि सीनियर प्रो और कई अन्य बल्लेबाजों का बल्लेबाजी प्रयास बेकार न जाए क्योंकि वे सुबह के सत्र में शीर्ष क्रम में फंस गए। हसन महमूद ने शान मसूद को लिटन दास के हाथों एक रन पीछे करवाकर शुरुआत की।

अंपायर द्वारा अपील ठुकराए जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान को वापस भेजने के लिए रिव्यू लेना पड़ा। बाबर आज़म ने शोरफुल इस्लाम की गेंद पर जब बल्ले का बाहरी किनारा लिया तो वे लगभग दो रन बना चुके थे, लेकिन लिटन गेंद को पकड़ नहीं पाए। एक नर्वस शुरुआत के बाद, बाबर ने थोड़ा संयमित दिखना शुरू किया और महमूद की गेंद पर कट शॉट लगाकर अपना पहला चौका जड़ दिया।

History for Bangladesh 👏



The Tigers record their first-ever victory over Pakistan in Test cricket!#WTC25 | 📝 #PAKvBAN: https://t.co/gx5zGEHGIipic.twitter.com/uJvT44rZEB