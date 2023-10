PAK vs AFG: मैच के दौरान बाबर आजम ने मोहम्मद नबी को अपने जूते के फीते बंधवाने से किया मना, देखें वीडियो

Highlights बाबर आजम ने अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी से अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहा लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इतने वरिष्ठ खिलाड़ी से फीते बंधवाना उचित नहीं होगा इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

World Cup 2023: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सोमवार को अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी से अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इतने वरिष्ठ खिलाड़ी से फीते बंधवाना उचित नहीं होगा। बाबर और नबी के बीच का वह मजेदार पल तब आया जब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद नबी गेंदबाजी करने आए। बाबर को एहसास हुआ कि उसके जूते के फीते खुले हुए हैं तो उसने नबी की ओर देखा और उससे पूछा कि क्या वह उसे बाँध सकते हैं।

नबी तुरंत सहमत हो गए और बाबर की मदद के लिए आगे आए। लेकिन पाकिस्तान के बैटिंग स्टार को एहसास हुआ कि नबी दुनिया के सबसे सीनियर क्रिकेटरों में से एक हैं और फीते बांधते समय अगर उन्होंने बाबर के पैर छुए तो अच्छा नहीं लगेगा। नबी झुक भी गए लेकिन बाबर ने अपना पैर दूसरी ओर कर लिया और अफगान स्पिनर को अपने फीते बांधने नहीं दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

A wonderful moment when Babar Azam didn't let Mohammad Nabi tie his laces out of respect for Afghanistan's most senior player. Ba adab, ba naseeb! Be adab, bad naseeb! ❤️❤️ #CWC23#PAKvsAFGpic.twitter.com/a9k8OPldXy