Paarl Royals vs MI Cape Town 2026: एक रन से हार, 2 अंक लेकर छठे स्थान पर एमआई केपटाउन, अंतिम गेंद पर चाहिए 6 रन और बने 4 रन, वीडियो

पार्लः लुआन ड्रे प्रिटोरियस 98 रन बनाकर नाबाद रहे जिससे पार्ल रॉयल्स ने एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक रोमांचक मैच में एमआई केपटाउन को एक रन से हराया। प्रिटोरियस शतक बनाने से चूक गए, लेकिन उनकी 69 गेंद पर 10 चौकों और एक छक्के की मदद से खेली गई शानदार पारी और आसा ट्राइब (34 गेंदों में 51 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की मदद से रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 181 रन बनाए। इसके जवाब में एमआई केपटाउन ने आठ विकेट 180 रन बनाए।

रयान रिकेलटन (36) और रासी वैन डेर डुसेन (42 गेंदों में 59 रन) ने पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी करके एमआई केपटाउन को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन इसके बाद उसने लगातार विकेट गंवाए और 15 ओवर तक उसका स्कोर छह विकेट पर 118 रन हो गया।

𝐌𝐈𝐋𝐄𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 🚨



Welcome to the club Ottneil Baartman. He becomes the second bowler to take 50 #BetwaySA20 wickets 👏#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/kTvJld4FnF — Betway SA20 (@SA20_League) January 2, 2026

एमआई केपटाउन के कप्तान राशिद खान (18 गेंदों में 35 रन) ने जॉर्ज लिंडे (नाबाद 20) के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी करके टीम को संभाला। उसे अंतिम ओवर में 15 रन की जरूरत थी, लेकिन राशिद और कागिसो रबाडा के आउट होने से उसकी टीम लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही। रॉयल्स की तरफ से ओटनील बार्टमैन ने 51 रन देकर चार और सिकंदर रजा ने 27 रन देकर तीन विकेट लिए।