NZ vs SL: 'टाइम आउट' विवाद के बाद, केन विलियम्सन और ट्रेंट बोल्ट ने एंजेलो मैथ्यूज से हेलमेट की स्ट्रिप चेक करने के लिए कहा, देखें वीडियो

NZ vs SL, CWC 2023: श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप 2023 मैच के दौरान 'टाइम आउट' पर आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बनने के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच गुरुवार को खेले जा रहे न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका विश्वकप मैच के दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन और तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने बल्लेबाजी करने आए मैथ्यूज से सबसे पहले यही बात कही कि आप अपनी हेलमेट की स्ट्रिप चेक कर लीजिए। इस पर मैथ्यूज मुस्कराते हुए अपना सिर हिलाकर जवाब देते हैं हां। दरअसल, मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स का मानना है कि वे उनसे अपने हेलमेट का पट्टा जांचने के लिए कह रहे थे।

वहीं टाइम आउट की इस घटना ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस को छेड़ दिया है। विशेषज्ञ और प्रशंसक 'क्रिकेट की भावना' की चर्चा को लेकर अलग हो गए। मैथ्यूज समय पर क्रीज पर पहुंच गए लेकिन हेलमेट का पट्टा टूटने के कारण वह अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तय समय पर तैयार नहीं हो सके। इस पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की अपील के बाद अंपायरों के पास उन्हें 'टाइम आउट' देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

Kane Williamson asking Angelo Mathews if he had checked his Helmet strap when he came to bat. 😂😂😂#NZvsSL#WorldCup2023india#ICCWorldCup#AngeloMatthewspic.twitter.com/k3eot84WhN