NZ vs SA Score World Cup 2023: सबसे आगे निकले डी कॉक, आईसीसी विश्व कप में 500 रन पूरे किए, दक्षिण अफ्रीका के पहले खिलाड़ी, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights डी कॉक ने कैलिस, एबी, ग्रीम स्मिथ और पीटर कर्स्टन को पीछे छोड़ दिया। 500 रन पूरे करने वाले इस विश्व कप के पहले खिलाड़ी हैं। पूर्व कप्तान क्विंटन डी कॉक ने इतिहास कायम कर दिया।

NZ vs SA Score World Cup 2023: दक्षिण अफ्रीका के ओपनर और पूर्व कप्तान क्विंटन डी कॉक ने इतिहास कायम कर दिया। एक विश्व कप संस्करण में दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 500 रन पूरे करने वाले इस विश्व कप के पहले खिलाड़ी हैं। डी कॉक ने कैलिस, एबी, ग्रीम स्मिथ और पीटर कर्स्टन को पीछे छोड़ दिया।

