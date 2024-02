NZ vs SA: केन विलियमसन ने सर डॉन ब्रेडमैन और कोहली को पीछे छोड़ा, जड़ा 30वां टेस्ट शतक

Highlights केन विलियमसन ने अपना 30वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के पहले दिन 100 रन का आंकड़ा पार किया सर डॉन ब्रेडमैन और कोहली को पीछे छोड़ा

New Zealand vs South Africa: न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने अपना 30वां टेस्ट शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने माउंट माउंगानुई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के पहले दिन 100 रन का आंकड़ा पार किया। विलियमसन ने रचिन रवींद्र के साथ शतकीय साझेदारी दर्ज की। यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उनका चौथा टेस्ट शतक था।

इस शानदार उपलब्धि के साथ ही केन विलियमसन ने महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ दिया है। विलियमसन ने टेस्ट में शतक लगाने के मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। दिन का खेल खत्म होने तक रचिन रवींद्र 118 और विलियमसन 112 रन बनाकर नाबाद रहे। केन विलियमसन ने अपनी पारी में 259 गेंदें खेलीं और 15 चौके लगाए। विलियमसन दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन भी हैं और अब उन्होंने साल की बेहतरीन शुरुआत करके इसे साबित भी किया है।

The No.1 ranked Test batter skips ahead of Don Bradman & Virat Kohli in the 💯 list



Special player this Kane Williamson 🙌#NZvSApic.twitter.com/D7H4BMQDGN